21 сентября 2024 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в подмосковном Ильинском-Усово состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника супруге Императора Александра II, матери будущего Императора Александра III Августейшей подвижнице милосердия, благотворительнице и покровительнице Российского общества Красного Креста Императрице Марии Александровне, сообщает официальный сайт правительства Московской области.

Церемония была приурочена к 200-летию со дня рождения Государыни. Инициатором создания и установки монумента выступил Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В скульптурной композиции запечатлены Императрица с младшими сыновьями — Великими Князьями Сергеем и Павлом.

Памятник освятил епископ Одинцовский и Красногорский Фома.

«Всё, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект. Конечно же, слова благодарности вам, Анна Витальевна [Громова — председательница Наблюдательного Совета Фонда], и вашему дружному, неравнодушному коллективу. Вы объединили большую команду, которая творит добрые дела в разных уголках нашей страны», — сказал Андрей Воробьев.

Монумент воздвигнут на территории Музея школы и детства, открытом в 2022 году. Он разместился в историческом здании начального народного училища, который в 1873-м Мария Александровна основала для крестьянских детей. Музей является объектом показа федерального историко-культурного проекта «Императорский маршрут», созданного два года назад Фондом при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Московской области.

«Сегодня мы открыли не просто памятник матери с детьми, не просто памятник Государыне, которая очень многое сделала для народного образования, женского образования, для духовного образования детей, — сказала в свою очередь Анна Громова. — Эта была удивительная женщина, возложившая на себя многие благотворительные и миссионерские труды. Масштаб её деяний поражает. Мария Александровна сполна выполнила свой долг Императрицы и матери, родив Наследников Российского престола — 8 детей, из них 6 сыновей. Она никогда не ругала своих детей, всегда находила подход с позиций любви, взаимопонимания, прощения».

Памятник изготовлен в студии военных художников им. М. Грекова при научном консультировании Фонда ЕСПО. Работа длилась год. Над монументом трудилась большая творческая группа: преподаватель скульптуры, доцент кафедры скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени И. Глазунова Илья Гуреев, член Московского союза художников и Союза художников России, скульптор Людмила Семикопенко, художник-скульптор Александр Захезин, архитектор Василий Данилов, скульпторы Иван Гуреев и Ярослав Бидный.

«Анна Витальевна Громова показала нам фотографию и сказала, что есть идея создания памятника Марии Александровны с детьми во время занятий в классной комнате. Мне эта идея очень понравилась. Началась работа над эскизом, мы возили его на утверждение Анне Витальевне, она вносила коррективы. Один из них — мы добавили сеттера, подаренного Сергею Александровичу польским паном. Фото собаки не было, пришлось подключить свою фантазию», — рассказала Людмила Семикопенко.

Фонд ЕСПО совместно с Институтом всеобщей истории Российской Академии наук представил также стендовую выставку «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия». Она охватывает все направления благотворительной деятельности Государыни. Экспозиция дополнена лифлетами и сопроводительной тематической литературой.

Открытие памятника и выставки состоялось накануне Елисаветинского Крестного хода, который ежегодно проходит по территории Ильинского-Усова. В нем принимают участие паломники и гости из разных регионов России в память об августейших владельцах имения — Императрице Марии Александровне, Великом Князе Сергее Александровиче и его супруге — святой преподобномученице Великой Княгине Елизавете Феодоровне.

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