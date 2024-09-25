На Святой Горе Афон произошло очередное за последние несколько месяцев землетрясение. В этот раз магнитуда катаклизма составила 4,6 баллов по шкале Рихтера. Дрожь земли ощутили во всех афонских монастырях, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Ekathimerini.com.

По данным Афинского геодинамического института, эпицентр землетрясения находился в 8 километрах к северо-западу от горы Афон, на глубине 12,8 километра. Через несколько минут произошёл афтершок магнитудой 3,9. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

8 августа 2024 года на Святой Горе Афон также произошло два подряд землетрясения средней магнитуды. По имеющимся данным, монастыри, расположенные на Святой Горе не пострадали. Жертв среди насельников так же нет. Тем не менее, многие обсуждают вопрос, почему Господь стал так часто сотрясать монашескую республику.

При этом многие указывают, что накануне нынешнего катаклизма Афон посетил представитель украинских раскольников запрещённый в служении архимандрит Авраамий (Лотыш). Во время визита, бывшего священнослужителя Украинской Православной Церкви, который предал свою Матерь-Церковь и перешёл в «ПЦУ» принял игумен афонского монастыря Ксенофонт архимандрит Алексей.

«Святая гора Афон — это место, где сосредоточены духовно-мудрые наставники. Среди них особое место занимает игумен монастыря Ксенофонт, Геронда Алексей, который имеет чрезвычайно большой жизненный и духовный опыт», — написал Лотыш.

Русская линия