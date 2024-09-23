22 сентября 2024 года на Закарпатье представители хустского ТЦК похитили двух священников Украинской Православной Церкви отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который сам вынужден был бежать из Украины из-за угроз властей.

«Сегодня днём на Закарпатье бандиты из ТЦК похитили двух священников УПЦ. Инцидент произошел сразу же после Литургии. „Воины“ скрутили и затолкали в бусик отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии. Во время похищения нелюди применили против батюшек силу, отобрали телефоны и отключили их. Связи с ними нет. Близкие не знают, в каком они состоянии и что с ними. Матушка одного из клириков — в положении! Известно только то, что священников зачем-то возили по всей Закарпатской области, не объясняя причин. Прямо сейчас сотни человек собираются у Хустского ТЦК, блокируют дороги, в том числе межгородские. Собирайтесь, приходите!», — написал депутат.

По его словам, «защитить граждан от этих преступников, от нападок можно только так, объединившись». «Больше всего они боятся обычных людей! Пишу свое депутатское обращение! Делайте репосты этой публикации, и этим мы поможем освободить наших священников!», — призвал Артём Дмитрук.

И действительно, к вечеру сотни простых украинских верующих полностью заблокировали хустский военкомат. В результате нескольких часов противостояния, военкомовские пошли на попятную и отпустили священнослужителей, обязав их прийти в ТЦК в другое время.

«О. Василий и о. Степан на свободе! Спасибо всем верующим, всем жителям Хуста и села Иза, которые участвовали в освобождении священников Украинской Православной Церкви. Сегодня мы показали, что можем сплотиться ради наших священнослужителей, ради других членов Церкви. Слава Богу за все!», — отреагировал на эти новости депутат.

По его данным, священникам вернули телефоны и документы. «Отцу Степану, который является клириком Одесской епархии, ТЦК дали 3 дня на то, чтобы покинуть Закарпатскую область, а также обязали через 3 дня явиться в ТЦК Одессы. О. Василия обязали явиться в Хустский ТЦК ровно через месяц. Впрочем, это уже совсем другая история. И напоследок хочется еще попросить всех украинцев обратить внимание на этот случай. Когда мы объединяемся, фашистам нас не победить! И этот случай — самый показательный!»

Вместе с тем, Артём Дмитрук призвал верующих не расслабляться. «Хочу сразу предупредить всех людей, которые сегодня стали на защиту священников — уже завтра утром или сегодня ночью к вам могут прийти сотрудники СБУ! Ничего не бойтесь и не молчите, не ведитесь на их гнилые разговоры! Вы правы, Бог и правда на вашей стороне. Защищайте друг друга — только так выживете, иначе съедят по одному».

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