В эти дни город отмечает своё 650-летие. При этом по какому-то недоразумению он до сих продолжает носить имя большевика Кирова…

21 сентября 2024 года в древнем русском городу Вятке, которая в эти дни отмечает своё 650-летие, на площади Александра Невского, где некогда был уничтоженный большевиками величественный собор в честь святого благоверного князя, состоялось торжественное открытие и освящение памятника святому благоверному Александру Невскому. Монумент представляет собой памятник из бронзы высотой 4,5 метра и установлен у здания филармонии, которая стоит на месте бывшего храма, сообщает сайт Вятской епархии.

Примечательно, что предваряя установку памятника, преобразилась вся площадь, не так давно переименованная в честь святого русского воина. В советские годы она носила название площади Революции, а в царской России называлась в разные времена Новая Хлебная или Верхняя площадь.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Вятский и Слободской Марк, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Кировской области Александр Соколов, руководители других регионов и городов России.

Митрополит Воскресенский Григорий зачитал приветствие жителям Вятки от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Сердечно поздравляю всех вас с 650-летием Вятки, ныне Кирова, — говорится в приветствии. — Испокон веков в Вятке живут трудолюбивые, отзывчивые и добрые люди, помнящие и любящие свою историю. За минувшие годы сей древний город прошёл непростой и, вместе с тем, славный путь духовного, культурного и экономического становления и развития. Ваши святыни, храмы, памятники — это то, что связывает вас с прошлым, помогает созидать настоящее и устремляться в будущее. Дорожите своим историческим и духовным наследием, старайтесь сберечь и передать его грядущим поколениям. Знаменательно, что этот юбилей отмечается в день, когда Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Пусть Царица Небесная и впредь оберегает вас, ваших родных и близких, даруя мир и благоденствие, укрепляя веру и возгревая в сердцах любовь».

Особо в поздравлении Патриарха Кирилла отмечено духовно значимое событие — открытие в городе памятника святому благоверному и великому князю Александру Невскому:

«Особо хотел бы отметить ещё одно важное событие — открытие в вашем городе памятника святому благоверному и великому князю Александру Невскому, мудрому правителю Руси, мужественному защитнику Отечества и поборнику Православия. Надеюсь, что монумент, воздвигнутый в его честь, станет не только украшением города, но и видимым свидетельством того, что подлинная сила и единство народа заключены, прежде всего, в его вере и верности исконным традициям, в готовности отстаивать государственный суверенитет страны, защищать богатое историческое и духовное наследие, утверждать непреходящие нравственные идеалы.

Пусть ваш город, пребывающий под покровом Пресвятой Богородицы, продолжает расти и развиваться, сохраняя все то доброе и полезное, что было создано в минувшие столетия.

Разделяя с вами радость нынешнего торжества, призываю на всех вас благословение Христово".

Чин освящения монумента совершил митрополит Вятский и Слободской Марк. Духовный праздник украсили песнопения в исполнении сводного хора Вятской Епархии.

Полпред Игорь Комаров отметил, что открытие памятника — это не только преображение площади:

«Это грамотный подход к сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма. Наши дети, молодежь, должны понимать, что они — представители великого народа, граждане великой страны. Так было всегда. И памятник Александру Невскому — символ связи поколений защитников. В словах Святого благоверного князя „Не в силе Бог, а в правде“ — основа нашего миропонимания».

Губернатор Кировской области Александр Соколов напомнил, что в этом году площадь у Вятской филармонии, где в преддверии 650-летия Кирова установлен памятник великому полководцу, также получила имя Александра Невского.

«Сегодня все мы являемся свидетелями важного события в жизни города и области — в год 650-летия Кирова торжественно открываем и освящаем памятник святому благоверному князю Александру Невскому. Александр Невский — это ключевая фигура нашей истории. Он любил свою Родину, сберег русские земли, сохранил веру и национальную культуру. Воин-молитвенник, он стал небесным покровителем и защитником Руси. Жители нашей области и города высказали инициативу — установить ему памятник. Получили на это благословение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — сказал Александр Соколов.

Хотелось бы верить, что рано или поздно на площади Александра Невского в Вятке вновь засияет своей былой красотой храм в честь святого князя. Да, и сама Вятка, наконец, получит своё историческое название. Согласитесь, праздновать 650-летие некоего Кирова, который появился на картах лишь в 1918 году, по меньшей мере, странно. Если уж российские власти говорят о «сохранении исторической памяти» и «воспитании патриотизма», то вернуть Вятку на русские карты необходимо как можно быстрее.

Русская линия