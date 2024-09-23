16 — 17 сентября 2024 года на территории Патриаршего центра «Логос» Коптской Церкви в монастыре преподобного Паисия Великого в Нитрийской пустыне (Египет) прошло Совещание Поместных Православных и Древних Восточных Церквей, по итогам которого прозвучал призыв ко всем христианам праздновать Пасху Христову строго согласно решению I Вселенского Никейского Собора согласно православной традиции, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

С православной стороны в работе Совещания приняли участие делегаты от Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Польской, Албанской Православных Церквей и Православной Церкви в Америке. С древневосточной стороны — представители Коптской, Сирийской Ортодоксальной, Армянской Апостольской (Эчмиадзинский и Киликийский Католикосаты) и Эритрейской Церквей.

Московский Патриархат представляла делегация в составе: наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл и секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

В принятом по итогам Совещания Совместном коммюнике указано, что «поскольку в 2025 году будет отмечаться 1700-летие первого Вселенского Собора в Никее и христиане по всему миру отпразднуют Пасху в один и тот же день, представители Церквей — участниц Совещания выразили желание, чтобы все христиане во всем мире праздновали Пасху, следуя канонической традиции Никеи и православной пасхалии».

Участники Совещания обсудили общие вызовы, стоящие сегодня перед Церквами в нравственной сфере, призвали к утверждению в современном обществе незыблемости христианского понимания брака и семьи и заявили о категорическом неприятии несущих угрозу человечеству нетрадиционных отношений.

Как отмечено в принятом по итогам Совещания Совместном коммюнике:

«Единым голосом, храня верность общей богословской, библейской и святоотеческой традиции, участники подняли вопрос о кризисе института семьи и антропологических вызовах, присутствующих в современном светском обществе, выразив желание, чтобы все христиане стали посланниками (2 Кор. 5. 20) Христа в современном мире, дабы преображать его светом истины и мудрости.

Наши Церкви рассматривают неразрывный и любящий союз между мужчиной и женщиной в священном браке как «великое таинство» (Еф. 5. 32), отражающее отношения между Христом и Церковью, что отличается от некоторых современных подходов к браку. Из этого союза возникает семья, которая рассматривается как единственное основание для рождения и воспитания детей в соответствии с Божественным замыслом. Поэтому наши Церкви считают семью «малой Церковью» и обеспечивают ей соответствующее пастырское попечение и поддержку.

Наши Церкви категорически отвергают оправдание однополых отношений в рамках того, что называется «абсолютной человеческой свободой», которая наносит вред человечеству. Подтверждая свою полную веру в права человека и свободу, наши Церкви также утверждают, что творческая свобода не является абсолютной до такой степени, чтобы нарушать и разрушать заповеди Творца".

Следует указать, что нынешняя встреча Поместных Церквей в Египте нанесла серьёзный удар по возможным планам Фанара и Ватикана заключить унию, использовав для этого совместное празднование Пасхи в 2025 году. Так или иначе, но Поместные Православные Церкви в один голос (причём, совместно с Древними Восточными Церквами) призвали католиков отказаться от григорианского календаря при исчислении Пасхалии. Более того, в коммюнике встречи говорится о недопустимости «оправдания однополых отношений», а именно папа Римский Франциск разрешил благословлять содомитов в костёлах.

Всё говорит о том, что Фанару будет крайне сложно найти поддержку своих прокатолических экуменических устремлений в семье православных народов. Хочет того Патриарх Варфоломей или нет, но ему придётся считаться с мнением других Поместных Церквей, собирать представителей которых на отдельное Совещание он в последние годы откровенно боится. Как показали нынешние «богословские диалоги» в Египте, фанариотам так и не удалось изолировать Русскую Православную Церковь от других Православных Церквей, и мнение церковной Москвы серьёзно влияет на позицию православного священноначалия во всём мире.

Русская линия