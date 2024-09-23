22 сентября 2024 года, спустя полгода после страшной трагедии в Красногорске, в Никольском соборе города в Павшиной пойме состоялась панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Именно этот храм стал местом церковного штаба помощи пострадавшим, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами совершили панихиду по всем невинно убиенным. Полгода прошло с того момента. <…> Трагедия не могла не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен», — сказал в проповеди священник Евгений Савин.

Он подчеркнул, что человек создан для вечности и «Бог использует все, чтобы привести человека к вечности».

«Мы любим размышлять и думать, почему-то или иное страшное событие происходит в нашей жизни. Ответ в Священном Писании давно был сказан. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Когда в нас с вами — тех, кто называет себя христианами, — охладевает любовь, умножается беззаконие. <…> Будем пребывать в любви. А чтобы пребывать в любви, нужно любить этот краеугольный камень, имя которого Христос», — призвал священнослужитель.

Он пожелал всем милости Господней, трезвости, крепости сил и молитвы. «Премилостивый Господь да укрепит тех, кто испытал эту трагедию, всех тех, кого коснулась эта трагедия лично. Каждому же из нас Господь да подаст здравомыслия оставаться людьми», — заключил отец Евгений.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. «Крокус Сити Холл» полностью сгорел.

По словам президента Владимира Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

По делу о теракте арестовали 12 человек. Четырем из них предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления. Кроме того, исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Русская линия