Глава Украины Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли, заявил, что призвал Константинопольский Патриархат повысить статус раскольнической «ПЦУ» до уровня Патриархата. Об этом он сообщил журналистам, отметив, что сам призыв прозвучал ещё в конце августа во время встречи с делегатами Патриарха Варфоломея, которые приезжали в Киев, сообщает СПЖ со ссылкой на LB.

«Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до Патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут её до Вселенского Патриарха Варфоломея, будут советоваться», — сообщил Зеленский.

По его словам, представители Константинопольского Патриарха уже имеют план действий по этому вопросу, однако окончательное решение будут обсуждать с Патриархом Варфоломеем. Президент добавил, что экзархи находятся на связи с председателем Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктором Еленским и должны вернуться с конкретными предложениями.

Судя по тому, что Зеленский публично раскрыл детали закрытых переговоров с делегацией Фанара, в Киеве в реальности не надеются на положительное решение этого вопроса в закрытом формате, и таким образом пытаются надавить на Патриарха Варфоломея. Для Фанара заявление Зеленского — весьма неприятная новость. Он фактически начал публично шантажировать фанариотов, которым теперь придётся на это как-то отвечать.

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