Святыня, принесённая в Россию из Белоруссии, ранее находилась в храме преподобной Евфросинии Московской в Котловке…

19 сентября 2024 года в Донской ставропигиальный мужской монастырь Москвы были торжественно принесены мощи святой преподобной Евфросинии Полоцкой, где им могут поклониться все желающие.

Святыня прибыла в столицу России 8 сентября и с тех пор побывала в Сретенском монастыре (8−11 сентября), Даниловой обители (11−13 сентября), Зачатьевском монастыре (14−17 сентября) и храме преподобной Евфросинии Московской в Котловке (17−19 сентября). 21 сентября святыня отправится далее по регионам России.

Доступ верующих к мощам открыт с 6.00 до 21.00.

Тем временем в Белоруссии в эти дни можно поклониться мощам святой преподобной Евфросинии Московской, которые были доставлены в Минск из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

В 2024 году исполняется 920 лет со дня рождения преподобной Евфросинии Полоцкой, основоположницы женского монашества на Руси, и 155 лет со дня канонизации преподобной Евфросинии Московской (в миру — великая княгиня Евдокия Дмитриевна), которая была супругой князя Дмитрия Донского, также причисленного Русской Православной Церковью к лику святых. Великую княгиню Евдокию Дмитриевну при жизни называли матерью, хозяйкой Москвы, а после кончины — покровительницей.

Именно княгиня Евдокия Дмитриевна убедила митрополита Киприана принести из Владимира в Москву Владимирскую икону Божией Матери. Заступничеством Пресвятой Богородицы Москва была спасена от уничтожения войском Тамерлана в 1395 году. А в 1397 году был основан московский Сретенский монастырь, в котором на протяжении веков 8 сентября традиционно отмечается великий праздник города Москвы — праздник Сретения (встречи) Владимирской иконы Божией Матери. В этом году День города Москвы также приходится на 8 сентября.

С сентября по октябрь мощи преподобной Евфросинии Полоцкой будут принесены в монастыри и храмы Смоленской, Московской (городской), Калужской, Подольской, Коломенской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Ржевской, Тверской, Новгородской, Санкт-Петербургской, Екатеринбургской и Псковской епархий.

Принесение мощей святых Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской символично для народов России и Белоруссии, объединенных общей историей, культурой, святынями и ценностями. Принесение мощей этих святых — зримый символ единства верующих России и Белоруссии в рамках одной Поместной Православной Церкви.

Немаловажным также является то, что в 2024 году исполнится 25 лет со дня создания Союзного Государства России и Белоруссии.

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