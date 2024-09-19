Известный священник призвал российские власти, духовенство и общество пристально изучать ошибки, которых допущено в последние годы на фоне СВО очень много…

Протоиерей Андрей Ткачев: «Ей Богу, нам стоит на государственном и церковном уровне объявить мораторий на само-похвалу. Ибо это плодит иллюзии. Это развращает и успокаивает не во время»

Настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, известный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв в своём Телеграм-канале весьма эмоционально отреагировал на взрыв большого военного склада в Тверской области, куда прилетели украинские беспилотники, и на фоне очередной трагедии призвал российские власти, духовенство Русской Православной Церкви и российское общество начать пристально изучать свои ошибки и делать из них правильные выводы:

«Историю поражений надо изучать пристально и так же усердно, как историю побед.

Все хотят хвалиться. Чужим, своим, лишь бы повеличаться. Никто не хочет принимать поражения и боль, как личную ответственность и урок. Работает сей позорный закон, что в Церкви, что в Армии. Как будто вся наша история состоит из сплошных побед. Поют песни и трубят в трубы об успешных делах. А на деле — позор за позором, неудача за неудачей.

*

Ведь даже на фоне любых успешных дел есть целая куча воров и трусов, предателей и проф-непригодных людишек. Они есть даже там, где была победа. Победы всегда совершаются «Вопреки». Просто карта легла нам врага разбить. И Бог действовал здесь, а не наш гений.

А уж там, где всё плохо, там только фамилии записывай.

Перечень грехов лампасных бездарей написать не трудно.

Если ты в быту вор, то ты и на войне трус. А ещё: бабы, квартиры, хитрые схемы. Ясно, что на этом подонке тысячи погибнут зря. Ну, ясно же! Что ж вы их не расскасировали до войны? Сколько бы жизней сохранили.

*

Гнилой человек, залезший высоко, бессмысленно пролитой кровью (вовсе не своей) оправдывает свои лампасы и петлицы. Гонит простой народ на смерть ради дырки в кителе на орден и врет начальству. Не для победы (она ему лично чужда и непонятна), а своих шкурных интересов.

Всюду и всегда это есть. И всегда было. Но это же надо анализировать.

А это анализировать не хочется.

Хочется просто хвалиться победами отцов, не принимая во внимание сопутствующие потери и ошибки. А уж сегодня, хочется говорить только о плюсах, тогда как минусов тоже хватает.

Это в Армии. В Церкви — то же.

Похвалиться победами предков — золотое и сладкое дело. Оценить реально свою собственную немощь (не скажу — убожество) уже более трудное дело.

И так Армия хвалится Сталинградской битвой, не умея (непечатное) защитить стратегические склады от вражьей атаки. А Церковь хвалится победами предков, день за днем проигрывая сегодняшнюю повестку.

Ей Богу, нам стоит на государственном и церковном уровне объявить мораторий на само-похвалу. Ибо это плодит иллюзии. Это развращает и успокаивает не во время.

Это вообще грех — посреди очевидной погибели гордиться чем-то. Как те Крыловские гуси, которых гнали на кухню (на жаркое), а они гоготали, что «Рим спасли».

Ой, не стать ли нам этими позорными гусями.

Хвалиться и гордиться хватит. Воевать и работать надо. Молча. Пока не поздно".

Русская линия