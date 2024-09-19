Протоиерей Андрей Ткачев: «Ей Богу, нам стоит на государственном и церковном уровне объявить мораторий на само-похвалу. Ибо это плодит иллюзии. Это развращает и успокаивает не во время»
Известный священник призвал российские власти, духовенство и общество пристально изучать ошибки, которых допущено в последние годы на фоне СВО очень много…
Настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, известный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв в своём Телеграм-канале весьма эмоционально отреагировал на взрыв большого военного склада в Тверской области, куда прилетели украинские беспилотники, и на фоне очередной трагедии призвал российские власти, духовенство Русской Православной Церкви и российское общество начать пристально изучать свои ошибки и делать из них правильные выводы:
«Историю поражений надо изучать пристально и так же усердно, как историю побед.
Все хотят хвалиться. Чужим, своим, лишь бы повеличаться. Никто не хочет принимать поражения и боль, как личную ответственность и урок. Работает сей позорный закон, что в Церкви, что в Армии. Как будто вся наша история состоит из сплошных побед. Поют песни и трубят в трубы об успешных делах. А на деле — позор за позором, неудача за неудачей.
*
Ведь даже на фоне любых успешных дел есть целая куча воров и трусов, предателей и проф-непригодных людишек. Они есть даже там, где была победа. Победы всегда совершаются «Вопреки». Просто карта легла нам врага разбить. И Бог действовал здесь, а не наш гений.
А уж там, где всё плохо, там только фамилии записывай.
Перечень грехов лампасных бездарей написать не трудно.
Если ты в быту вор, то ты и на войне трус. А ещё: бабы, квартиры, хитрые схемы. Ясно, что на этом подонке тысячи погибнут зря. Ну, ясно же! Что ж вы их не расскасировали до войны? Сколько бы жизней сохранили.
*
Гнилой человек, залезший высоко, бессмысленно пролитой кровью (вовсе не своей) оправдывает свои лампасы и петлицы. Гонит простой народ на смерть ради дырки в кителе на орден и врет начальству. Не для победы (она ему лично чужда и непонятна), а своих шкурных интересов.
Всюду и всегда это есть. И всегда было. Но это же надо анализировать.
А это анализировать не хочется.
Хочется просто хвалиться победами отцов, не принимая во внимание сопутствующие потери и ошибки. А уж сегодня, хочется говорить только о плюсах, тогда как минусов тоже хватает.
Это в Армии. В Церкви — то же.
Похвалиться победами предков — золотое и сладкое дело. Оценить реально свою собственную немощь (не скажу — убожество) уже более трудное дело.
И так Армия хвалится Сталинградской битвой, не умея (непечатное) защитить стратегические склады от вражьей атаки. А Церковь хвалится победами предков, день за днем проигрывая сегодняшнюю повестку.
Ей Богу, нам стоит на государственном и церковном уровне объявить мораторий на само-похвалу. Ибо это плодит иллюзии. Это развращает и успокаивает не во время.
Это вообще грех — посреди очевидной погибели гордиться чем-то. Как те Крыловские гуси, которых гнали на кухню (на жаркое), а они гоготали, что «Рим спасли».
Ой, не стать ли нам этими позорными гусями.
Хвалиться и гордиться хватит. Воевать и работать надо. Молча. Пока не поздно".
Протоиерей Андрей Ткачев: «Ей Богу, нам стоит на государственном и церковном уровне объявить мораторий на само-похвалу. Ибо это плодит иллюзии. Это развращает и успокаивает не во время» Известный священник призвал российские власти, духовенство и общество пристально изучать ошибки, которых допущено в последние годы на фоне СВО очень много...