Всего около 60 приходов Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата поддались давлению команды Майи Санду и пошли на предательство своей Матери-Церкви, перейдя в Бессарабскую митрополию Румынского Патриархата. Один из последних случаев произошёл в городе Крикова, где приход МПЦ в честь святого Александра Свирского заявил о переходе в Румынский Патриархат, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на профанарское издание Orthodox Times.

При этом весьма характерно, как объясняют своё предательство молдавские клирики, поддавшиеся искушению взять денежное вознаграждение за свой переход от румынских властей. Ни о каких канонических причинах речи не идёт, все объяснения сводятся к политическим или националистическим лозунгам и не более того.

Так, отец Андрей Перчич открыто заявил, что его подвигло предать свою Церковь то, что «мы чувствуем себя румынами». «С тех пор как началась война на Украине, мы поняли, что в Церкви, где мы все служили, что-то не так. Бог не любит войну», — попытался оправдать свой постыдный поступок священник.

О. Игорь Челеа, священник храма «Святого Иоанна Богослова» в Рошканах, также поделился: «Мы созвали церковный совет и сообщили селу о своем решении. Всё было сделано законно. Бессарабская митрополия встретила нас с братской любовью».

В свою очередь, глава Бессарабской митрополии митрополит Петр (Пэдурару) утверждает, что Румынский Патриархат игнорирует любые прещения, которые применяют иерархи Православной Церкви Молдовы в отношении к перешедшим в их структуру клирикам. Он убеждён, что в Молдове «Русская Церковь не признана», а все, кто считает себя румынами, должен присоединиться к Румынскому Патриархату.

«Любые прещения, которые Русская Церковь наложит на духовенство Бессарабской митрополии, недействительны. Русская Церковь не признана здесь, в Бессарабии. Мы все — румыны, и мы должны принадлежать к Церкви нашего народа», — сказал Пэдурару.

Что будут делать указанные молдавские священники, если постепенный захват Молдавии со стороны Румынии провалится, остаётся только догадываться. Наверное, вновь вспомнят о том, что они молдаване и попросятся принять их обратно. В любом случае, политика — вещь весьма переменчивая, и странно видеть, как священнослужители торгуют своей совестью словно партийные деятели.

Русская линия