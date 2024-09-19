Конфликт на Украине обусловлен тем, что конкретные лица на Западе имеют желание обогатиться на нём, а платят за это простые украинцы. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на премьере документального фильма «Люди Христовы. Наше время», рассказывающего о гонениях на каноническую Украинскую Православную Церковь со стороны киевских властей, сообщает ТАСС.

«Эта война уже продана. Но я задаюсь вопросом: кто выставил такую высокую цену, которую заплатили украинцы? Кто с этого соберёт дивиденды? Кто в действительности является тем выгодополучателем? Кто получает долю с этого?» — обратился Кустурица к собравшимся.

«Украина, когда речь идёт о Боге, уже потеряна, им удалось Его временно изолировать. Но в Сербии, как мне кажется, наши „партнёры“ и „друзья“, как бы ни называли их политики, стараются убить в нас Бога „мягкой силой“, и она невероятно окрепла после демонстрации открытия Олимпийских игр. Поэтому этот фильм должен быть обязательным к просмотру во всех школах», — указал он.

Епископ Бачский Ириней, который являлся одним из героев фильма, заявил на премьере, что президент Украины Владимир Зеленский является «несчастным, который изображает главу государства, у которого нет никакой веры». «Никто и никогда не пытался запретить Церковь как таковую, но он это совершил», — заявил епископ, добавив, что действия Зеленского подверглись осуждению даже в Ватикане.

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