Эмир Кустурица: Фильм о гонениях на Украинскую Православную Церковь нужно показать в каждой сербской школе
Известный режиссёр считает, что пример Украины, идущей по наущению Запада по пути полного саморазрушения, должен стать отрезвляющим примером для Сербии…
Конфликт на Украине обусловлен тем, что конкретные лица на Западе имеют желание обогатиться на нём, а платят за это простые украинцы. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на премьере документального фильма «Люди Христовы. Наше время», рассказывающего о гонениях на каноническую Украинскую Православную Церковь со стороны киевских властей, сообщает ТАСС.
«Эта война уже продана. Но я задаюсь вопросом: кто выставил такую высокую цену, которую заплатили украинцы? Кто с этого соберёт дивиденды? Кто в действительности является тем выгодополучателем? Кто получает долю с этого?» — обратился Кустурица к собравшимся.
«Украина, когда речь идёт о Боге, уже потеряна, им удалось Его временно изолировать. Но в Сербии, как мне кажется, наши „партнёры“ и „друзья“, как бы ни называли их политики, стараются убить в нас Бога „мягкой силой“, и она невероятно окрепла после демонстрации открытия Олимпийских игр. Поэтому этот фильм должен быть обязательным к просмотру во всех школах», — указал он.
Епископ Бачский Ириней, который являлся одним из героев фильма, заявил на премьере, что президент Украины Владимир Зеленский является «несчастным, который изображает главу государства, у которого нет никакой веры». «Никто и никогда не пытался запретить Церковь как таковую, но он это совершил», — заявил епископ, добавив, что действия Зеленского подверглись осуждению даже в Ватикане.
Эмир Кустурица: Фильм о гонениях на Украинскую Православную Церковь нужно показать в каждой сербской школе Известный режиссёр считает, что пример Украины, идущей по наущению Запада по пути полного саморазрушения, должен стать отрезвляющим примером для Сербии...