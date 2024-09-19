Русская линия
Сводка новостей от 19 сентября 2024

Эмир Кустурица: Фильм о гонениях на Украинскую Православную Церковь нужно показать в каждой сербской школе
Известный режиссёр считает, что пример Украины, идущей по наущению Запада по пути полного саморазрушения, должен стать отрезвляющим примером для Сербии…

Эмир КустурицаКонфликт на Украине обусловлен тем, что конкретные лица на Западе имеют желание обогатиться на нём, а платят за это простые украинцы. Такое мнение выразил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица на премьере документального фильма «Люди Христовы. Наше время», рассказывающего о гонениях на каноническую Украинскую Православную Церковь со стороны киевских властей, сообщает ТАСС.

«Эта война уже продана. Но я задаюсь вопросом: кто выставил такую высокую цену, которую заплатили украинцы? Кто с этого соберёт дивиденды? Кто в действительности является тем выгодополучателем? Кто получает долю с этого?» — обратился Кустурица к собравшимся.

«Украина, когда речь идёт о Боге, уже потеряна, им удалось Его временно изолировать. Но в Сербии, как мне кажется, наши „партнёры“ и „друзья“, как бы ни называли их политики, стараются убить в нас Бога „мягкой силой“, и она невероятно окрепла после демонстрации открытия Олимпийских игр. Поэтому этот фильм должен быть обязательным к просмотру во всех школах», — указал он.

Епископ Бачский Ириней, который являлся одним из героев фильма, заявил на премьере, что президент Украины Владимир Зеленский является «несчастным, который изображает главу государства, у которого нет никакой веры». «Никто и никогда не пытался запретить Церковь как таковую, но он это совершил», — заявил епископ, добавив, что действия Зеленского подверглись осуждению даже в Ватикане.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Протоиерей Андрей Ткачев: «Ей Богу, нам стоит на государственном и церковном уровне объявить мораторий на само-похвалу. Ибо это плодит иллюзии. Это развращает и успокаивает не во время»
Известный священник призвал российские власти, духовенство и общество пристально изучать ошибки, которых допущено в последние годы на фоне СВО очень много...

Эмир Кустурица: Фильм о гонениях на Украинскую Православную Церковь нужно показать в каждой сербской школе
Известный режиссёр считает, что пример Украины, идущей по наущению Запада по пути полного саморазрушения, должен стать отрезвляющим примером для Сербии...

В Тверской области повреждения получили 13 храмов
В результате атаки ВСУ на склад боеприпасов в городе Торопце и последующей детонации в храмах были выбиты окна и двери...

Около 60 приходов Молдавской Православной Церкви перешли в Бессарабскую митрополию
Своё решение предать Матерь-Церковь молдавские священники объясняют националистическими высказываниями в духе «мы не молдаване, а румыны»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем знаменитого юродивого Ивана Яковлевича Корейшу...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика