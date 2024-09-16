Власти Эстонии потребовал от Эстонской Православной Церкви «дать чёткую оценку» высказываниям Его Святейшества. Ни одно государство в мире больше не оказалось столь напугано словами Предстоятеля РПЦ…

Министерство внутренних дел Эстонии обратилось к Эстонской Православной Церкви с требованием дать оценку высказываниям Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который назвал столицы бывших союзных республик СССР «важными духовными центрами единой Святой Руси». Об этом сообщает издание Rus. Postimees со ссылкой на письмо канцлера МВД Тармо Мийлитса от 10 сентября, передаёт СПЖ.

«Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской Православной Церкви их нет, потому что мы — Церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси», — заявил Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к собравшимся 28 августа 2024 года во время праздничной трапезы по окончании Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

«Русская Церковь — единственный институт, который сегодня связывает Россию, Украину, Беларусь и другие страны так называемого постсоветского пространства. Потому что везде православные люди, и на всё это пространство простирается архипастырская ответственность Патриарха Московского и всея Руси. Вот почему такие нападки на нашу Церковь — потому что противники сохранения духовного единства Святой Руси видят в Русской Церкви основного врага. Но Русская Церковь дает надежду людям, сознающим себя гражданами — не в юридическом, а в духовном или если хотите, в философском смысле — гражданами единой Святой Руси», — отметил Святейший Владыка.

В МВД Эстонии посчитали указанное выступление Патриарха Кирилла «распространением экстремизма», которое «представляет угрозу внутренней безопасности и обороноспособности». «В речи Патриарха столицы республик, входивших в состав бывшего Советского Союза, названы „важными духовными центрами единой Святой Руси“. Таллин, по нашему глубокому убеждению, таковым, безусловно, не является!», — заявил канцлер МВД и попросил ЭПЦ дать «чёткую однозначную позицию и оценку выступления Патриарха 28 августа».

В Эстонской Православной Церкви на запрос СМИ, отметили, что готовят ответ на обращение канцлера МВД. «После того, как официальный ответ будет отправлен, эта информация станет доступной общественности», — ответили Rus. Postimees в Эстонской Православной Церкви.

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