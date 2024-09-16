Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию в связи с кощунственной акцией косовских албанцев на развалинах древней Ульпианы, где демонстративно были сожжены три христианских креста, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«С глубокой горечью узнал о кощунственной акции, проведенной недавно косовскими албанцами на развалинах древней Ульпианы. Композиция из трех крестов, напоминающая о событиях священной истории на Голгофе, была публично предана сожжению на местном фестивале в рамках дешевого балаганного перформанса. Открытое поругание образа Честного Креста — это вызов всем христианам и оскорбление их чувств: как православных, так и католиков, среди которых есть и косовские албанцы», — заявил Патриарх Кирилл.

«Это гнусное действо было устроено в Косове и Метохии — в священном сербском крае, за дехристианизацию которого издавна и упорно борются враги Креста Господня и Святого Православия», — говорится в послании.

Его Святейшество заверил, что «чада Русской Церкви хранят память о множестве сербских братьев и сестер, убитых или изгнанных со своей родины, о тысячах разрушенных крестов и надгробий на сербских кладбищах, о сотнях храмов и монастырей Церкви святого Саввы, оскверненных, сожженных или взорванных экстремистами».

«Всегда молюсь о добром здравии Вашего Святейшества и о даровании сил Вашей христолюбивой пастве, претерпевающей притеснения и скорби на земле Старой Сербии. Отец милосердия и Бог всякого утешения (2 Кор. 1:3) да защитит Ваших чад и отрет всякую слезу с очей их (Откр. 7:17), укрепляя в испытаниях, ограждая от всякой беды и напасти», — пожелал Предстоятель.

Русская линия