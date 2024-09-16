Власти Грузии, похоже, близки к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу 8-дневной войны 2008 года и сделать первый шаг в направлении примирения с Южной Осетией. Об этом свидетельствует заявление основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, который призвал осудить партию Саакашвили за развязывание войны.

Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 26 октября, заявил её основатель Бидзина Иванишвили в ходе предвыборного митинга в городе Гори. Его слова приводит Ambebi, сообщает РБК.

Иванишвили объяснил необходимость конституционного большинства для «Грузинской мечты» для того, чтобы отдать под суд «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого он считает виновным в событиях 2008 года.

«Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское „Национальное движение“ в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», — заявил Иванишвили. Он добавил, что братоубийственное противостояние, навязанное врагами Тбилиси, «завершится обоюдным прощением и примирением».

Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После его прихода к власти усилилась напряженность в Южной Осетии. В ночь на 8 августа Грузия ввела войска на территорию республики, заявив о «наведении конституционного порядка». В ответ Россия объявила об операции по «принуждению Грузии к миру». Бои продолжались пять дней. Грузинские войска отступили, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Западные страны обвиняют Москву в незаконном вторжении.

В отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о растрате бюджетных средств, злоупотреблении полномочиями и избиении парламентария. В 2015—2016 годы он работал в администрации Одессы, в 2021-м вернулся в Грузию. Он призывал граждан выходить на протесты, в результате чего был задержан и отправлен в СИЗО. Ему предъявили новое обвинение о незаконном пересечении границы. Саакашвили счел эти процессы сфальсифицированными, неоднократно объявлял голодовку. Сообщалось об ухудшении состояния его здоровья. Политика приговорили к шести годам лишения свободы.

Русская линия