Протоиерей Андрей Ткачёв о том, чего русским людям нужно как можно сильнее бежать, чтобы не повторить судьбу украинцев…

В какой степени можно пенять простому украинцу на всё ныне происходящее на Украине?

Настоятель московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, известный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв в своём Телеграм-канале опубликовал заметку по ситуации на Украине, призвав русских людей сделать из случившейся трагедии правильные выводы, дабы не идти по пути украинцев, которые ныне тяжко страдают. Ниже мы приводим эту заметку целиком:

«В какой степени можно пенять простому украинцу на все происходящее? Он, бендяга, сегодня и обокран, и испуган, и оболванен. Что он может сделать и за что отвечать?

Действительно, тяжесть ответственности за кровь, за проданную страну, за убийство Будущего (это главный грех) лежит на властях всех уровней. Но обычный украинец, по моему мнению, не безвинен. И согрешил он не тогда, когда донатил ВСУ, называл жителей Юго-Востока «колорадами» или ел на камеру тушенку «Луганчанин в собственном соку». Он согрешил раньше.

Желание жить в Европе — вот начало. И вот почему.

Европа, как котел, кипящий религиозными, философскими и культурными проблемами, украинцу неизвестна, непонятна и, в общем-то, не нужна. Моцарт, Бах, Хайдеггер. украинцу так же не интересны, как не интересны они любому домашнему животному. А уж культурный слой Средневековья, с его монастырями и университетами, это вообще другая галактика. Украинцу сказали, и он согласился (здесь и есть грех), что Европа, это ровные дороги, вкусный кофе и большая пенсия. Все. Вкусный рай без метафизики. И он — украинец — достоин наслаждаться всеми этими пряниками вместе с коренным европейцем. А за что?

Ты что прокладывал с испанцами и португальцами морские кругосветные пути? Или создавал вместе с немцами философские и научные школы? Или вместе с французами был законодателем всевозможных мод? Я уже молчу о том, что ты не лил кровь вместе с европейцем в Крестовых походах или Тридцатилетней войне. У тебя было просто совсем другая история. Тоже интересная и горячая, но своя.

И вдруг ты, напрочь чуждый внутриевропейской судьбе и проблематике, заявляешь о том, что стандарты жизни Европы тебе близки и ты должен (!) там быть. Совсем как африканец, плывущий на досках из Африки на условную Лампедузу.

Это и есть грех. Всё остальное — отрыв от личной судьбы и истории, принятие ЛГБТ повестки, война с Церковь на родине и т. д. — это производные. Производные изначального, совершенно хамского желания погреться у чужого очага, плюнув на прощанье на образа в родной хате.

А знает ли украинец. Кстати, русский тоже. Знают ли восточные славяне, что бытовой комфорт никогда не был целью Европы? Социальные гарантии, уютные гостиницы и прочая светотень европейской цивилизации, это что? Это побочный продукт всей европейской истории. Европеец, он, как Колумб. Тот искал Индию, а нашел Америку. То есть открыл не то, что искал. А Европеец искал всемирную власть, а нашел всего лишь теплый быт. Да и то, до времени.

Европеец это Фауст. Он хочет власти, фактической и магической, даже ценой продажи души. Когда европеец еще был сплошь один католик, он хотел всемирной власти во имя Римской Церкви. Со временем он хотел той же власти, но уже вопреки Богу и во вражде с Ним. И душу он-таки продал. За известное «остановись мгновенье, ты прекрасно»

Вот в это-то «остановившееся мгновенье», ни разу не будучи Фаустом (даже не зная кто это) влюбился бедный украинец. В цену проданной души, в иллюзию вечной сытости, в красивую картинку. В фаустову мечту.

Тот же диагноз касается множества русских, которые нектритично влюбились в то же самое. Русского предателя от украинского недоумка отличить невозможно. У них один язык, одни мысли и одна идеология. Но Россия, как целое, все же (как оказалось) обладает остатками аскетической трезвости, способностью различать скрытые опасности и угрозы. Россия просто не согласна продавать душу. Вот и вся антропологическая разница. Но разница величайшая.

Горько разделить участь Фауста, ни одной чертой на него не будучи похожим. Но такова историческая плата за любовь к чужим витринам.

И конечно, украинца обманули. И европейские лжецы, и собственные политические жулики. Но украинец слишком быстро и легко всосал в себя примитивную ложь. Все-таки он дал согласие на предложение обменять свою землю/историю/веру на допуск к чужому столу. Пусть даже в качестве официанта.

Сказанное не касается всех без разбору. Люди с ясным умом и живой совестью, конечно, в Украине есть. Просто сегодня им нельзя говорить громко и мы не знаем сколько их. Но вот чего точно не хватает, и украинцам, и многим россиянам, так это навыков исторического и философского анализа и общей культуры, вкупе с образованием. Ибо в противостоянии соблазнам Последних дней одна только совесть, без знаний и умения думать, может не помочь".

Русская линия