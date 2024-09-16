Митрополит Волоколамский Антоний обсудил с епископом Ситкинским Алексием ситуацию в православном мире и тему гонений на Украинскую Православную Церковь…

В Москву прибыла делегация Православной Церкви в Америке

16 сентября 2024 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Антония с епископом Ситкинским и Аляскинским Алексием, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Епископа Алексия сопровождали настоятель храма великомученицы Екатерины на Всполье в Москве, представитель Православной Церкви в Америке при Московском Патриаршем престоле протоиерей Даниил Андреюк и секретарь Аляскинской епархии Православной Церкви в Америке протоиерей Даниил Чарльз.

Сердечно приветствовав гостя, председатель ОВЦС передал приветствие Предстоятелю Православной Церкви в Америке Блаженнейшему Митрополиту Тихону.

Епископ Ситкинский и Аляскинский Алексий рассказал митрополиту Антонию о церковной жизни Аляске, куда Православие было принесено русскими миссионерами, среди которых особое место занимает святитель Иннокентий, митрополит Московский. Он также поделился впечатлениями от паломнической поездки в пределах Русской Православной Церкви.

Участники встречи коснулись темы празднования знаменательной даты, которая будет отмечаться в 2025 году, — 100-летия со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, внесшего огромный вклад в распространение Православия на североамериканском континенте.

В ходе беседы обсуждалась ситуация в православном мире. Была затронута тема гонений на Украинскую Православную Церковь.

На молитвенную память митрополит Антоний подарил епископу Алексию панагию, а протоиерею Даниилу Чарльзу — наперсный крест.

Во встрече также принял участие заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук.

Русская линия