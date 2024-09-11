«Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, нашедши, человек утаил, и от радости о нём идёт и продаёт всё, что имеет, и покупает поле то» (Мф.13: 44)

23-летняя греческая блогерша Елена Мазлу, у которой на TikTok было почти 480 тысяч подписчиков, неожиданно для многих приняла монашеский постриг. Об этом сообщает издание Celebrity.reporter.com.cy, передаёт СПЖ.

Елена Мазлу стала широко известна на платформе TikTok благодаря своим видео, в которых часто присутствовали сцены из повседневной жизни, советы по красоте, моде и другие молодежные темы. В итоге её видео собирали тысячи просмотров и сделали Мазлу одной из самых известных блогеров Греции, оказывающей серьезное влияние на молодежь.

Однако недавно Елена рассказала, что решила принять монашеский постриг. В одном из опубликованных видео она объяснила, что это решение было принято после глубокого духовного поиска. По её словам, она почувствовала необходимость отказаться от славы и публичности, которые пришли к ней в TikTok, чтобы сосредоточиться на своей религиозной вере.

Её решение поделиться со своими подписчиками размышлениями о пути к монашеству привлекло большое внимание, и многие из подписчиков Елены выразили свое восхищение и поддержку этому решению девушки.

В то же время, некоторые пользователи выразили удивление тем, что такая молодая и успешная девушка, с таким большим потенциалом и возможностями, решила отказаться от всего, чтобы посвятить свою жизнь монашеству.

Другие отметили, что её решение — дело личное, и что каждый имеет право следовать тому пути, который считает для себя правильным.

В монашеском постриге девушка приняла имя Ипомони (греч.῾Υπομονή), что в переводе означает «терпение». Нет никаких сомнений, что на монашеском пути терпения ей очень понадобится, и хотелось бы верить, что она, несмотря на свой молодой возраст, достойно сможет пройти все искушения монашеской жизни и достигнет Царствия Небесного.

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