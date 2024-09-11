Для проверки на алкоголизм человеку достаточно отказаться от алкоголя на длительный период, если это происходит «без каких-то переживаний», то зависимости нет, сказал врио председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин, сообщает РИА Новости.

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. В День трезвости Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил, что Церковь призывает верующих к посту и молитве. В Русской Православной Церкви 11 сентября вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя) — святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира.

«Очень просто проверить, есть ли алкоголизм. Если ты можешь оставить алкоголь на какой-то длительный промежуток времени без всякого ущерба для своих вот чувств каких-то, переживаний, значит, ты независим. Так же, как мы любую зависимость проверяем. Если оказывается, что человек не мыслит своей жизни без алкоголя или не может продержаться какое-то время в трезвости, значит, это уже зависимость», — сказал отец Михаил на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что любая зависимость — это тяжёлое состояние для души. «Алкоголь — пьянство — вынесено Священным Писанием в перечень грехов, которые убивают душу, то есть он смертелен не только для тела, но и для души. Поэтому для Церкви это первоочередная, наверное, проблема именно для исцеления человека, для сохранения его духовной жизни — это исцеление от таких тяжелых недугов, зависимостей», — пояснил священник.

Он рассказал, что зависимый человек может получить исцеление через таинство покаяния, исповедь, другие церковные таинства. Также, по его словам, в Церкви организованы проекты для помощи зависимым, есть общества трезвости, где люди годами вообще не употребляют алкоголь и при этом их жизнь интересна и наполнена событиями, есть и проекты для родственников — созависимых, которые страдают от болезни близких.

«Церковная помощь очень важна, потому что здесь помощь идёт не только от каких-то профессиональных инициатив, а ещё именно от человека к человеку. <…> Церковь — это община верующих. Человек, приходя туда, становится частью большой семьи, которая переживает за него, молится, будет поддерживать, заботиться о нем. Когда у человека есть трудности в жизни, стрессовые ситуации, он может начать употреблять алкоголь. А если у него есть куда прийти, с кем поделиться, кто его выслушает, пожалеет, поймёт — это тоже преградой становится для того, чтобы человек не начал употреблять алкоголь как замещающее средство», — пояснил врио главы Синодального отдела.

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