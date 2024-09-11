Новоафонское городское собрание Абхазии присвоило территории, прилегающей к храму святого апостола Симона Кананита статус городской площади, назвав её площадью апостола Симона Кананита, сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Нового Афона.

По преданию, в 55 году ученики Иисуса Христа апостолы Симон Кананит (Зилот) и Андрей Первозванный достигли пределов Абхазии, где апостол Андрей оставил Симона для распространения христианства среди абхазов.

Новый Афон, ставший последним пристанищем Кананита, который принял здесь мученическую кончину, является местом паломничества для тысяч верующих. Храм в Новом Афоне располагается над местом его захоронения. В IV веке там появилась деревянная церковь, а в X веке её заменил бело-известняковый храм, который считается шедевром церковного зодчества Абхазии времен раннего Средневековья.

Особое внимание паломников привлекает грот святого апостола Симона Кананита, который находится в ущелье реки Псырцха. Согласно преданию, в этом гроте жил и молился святой апостол. В календаре Абхазии есть День Симона Кананита — это 10 (23) мая. После Пасхи это один из самых важных православных праздников для всех абхазов, в Абхазии он является праздничным нерабочим днем.

Святой апостол Симон Зилот происходил из Каны Галилейской, был сыном святого Обручника Иосифа, по плоти братом Господа, и одним из 12-ти апостолов. Первое чудо, которое сотворил Спаситель, — претворение воды в вино, произошло в доме Симона: во время пира для гостей недостало вина. Тогда Господь, по предстательству Пресвятой Богоматери, претворил воду в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем и душой уверовал в Господа Иисуса как обетованного Мессию и, все оставив, последовал за Ним. Симон получил наименование «зилота», т. е. ревнителя. В день Пятидесятницы он принял вместе с другими Апостолами дар Святого Духа. Святой апостол Симон проповедовал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. В Абхазии принял мученическую кончину, был распят на кресте. Погребен в городе Никопсии около Сухуми. Впоследствии (в XIX в.) на месте подвигов святого Апостола, близ Иверской горы, был сооружен Новоафонский монастырь Симона Кананита.

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