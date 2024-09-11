В рамках второго этапа принесения чтимый московский список Казанской иконы Божией Матери пребывает на Дальнем Востоке. В начале сентября святыня посетила Иркутск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Святыню сопровождали секретарь Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь иерей Василий Ковальчук и представитель Всемирного Русского Народного Собора Юрий Жуков, сообщает официальный сайт Комиссии по развитию паломничества и принесения святынь.

В Иркутске, где святыня пребывала с 31 августа по 2 сентября, состоялся торжественный Крестный ход в честь прибытия в город иконы Божией Матери «Казанская» и второго обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского. Божественную литургию возглавил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий, епископ Ситкинский и Аляскинский Алексий (Православная Церковь в Америке) и епископ Братский и Усть-Илимский Константин.

На богослужении присутствовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр города Руслан Болотов, министр культуры Иркутской области Олеся Полунина и другие официальные лица.

3 сентября в Хабаровске святыню встретили митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, епископ Николаевский и Богородский Иннокентий и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

4 и 5 сентября Всенощное бдение и Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Его Высокопреосвященству сослужили председатель Комиссии по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей, епископ Ванинский и Переяславский Аристарх, епископ Амурский и Чегдомынский Николай, епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука, епископ Карасукский и Ордынский Филипп, епископ Николаевский и Богородский Иннокентий, епископ Нерчинский и Краснокаменский Макарий, епископ Бикинский Пантелеимон, викарий Хабаровской епархии.

Кроме того, 4 сентября в Хабаровске прошел автомобильный Крестный ход с чудотворным образом. Святыню также приносили в воинскую часть Росгвардии.

На Камчатке, где Казанская икона пребывала с 6 по 9 сентября, святыню торжественно встретил архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор совместно с духовенством епархии. На второй день принесения Преосвященный Феодор совершил Литургию в Морском соборе. По окончании богослужения состоялся крестный ход, в котором приняли участие архиепископ Феодор, губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов, командующий войсками и силами на Северо-Востоке Российской Федерации Юлдашев Александр Юрьевич, Первый заместитель Председателя Законодательного собрания Камчатского края Копылов Андрей Алексеевич и глава города Брызгин Константин Викторович.

Также в дни пребывания святыни на Камчатке архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор и клирики епархии совершили воздушный Крестный ход с Казанской иконой Пресвятой Богородицы во время которого на вертолете облетели Петропавловск-Камчатский и близлежащие населенные пункты. Кроме того, святыню приносили на базу подводных лодок Тихоокеанского флота России в город моряков-подводников Вилючинск.

9 сентября на Сахалине чудотворную икону встретил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. На следующий день Преосвященный владыка в сослужении духовенства совершил Божественную литургию, на которой молился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Затем Казанский чудотворный образ направился во Владивостокскую епархию, где пробудет до 13 сентября.

Первый этап принесения новообретенной Казанской иконы Божией Матери в епархии Русской Православной Церкви, которое началось 6 мая в рамках Всероссийского молебна о Победе по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, завершился 26 августа. За время первого этапа, с 6 мая по 26 августа, чудотворный образ посетил 51 епархию, где свыше 900 тысяч человек приложились к святыне.

Русская линия