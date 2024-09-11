11 сентября 2024 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, в Екатеринбурге открылась выставка «Вехи трезвости», посвященная 110-летию Всероссийского дня трезвости. Экспозиция представлена в областном краеведческом музее им. О.Е. Клера, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Выставка представляет собой краткий обзор деятельности Попечительства о народной трезвости с основания по сегодняшний день.

Открывая экспозицию, митрополит Екатеринбургский Евгений рассказал о том, почему День трезвости установлен в память Усекновения главы Иоанна Предтечи. Архипастырь поблагодарил за взаимодействие региональное правительство и всех соратников, особо отметив руководителя Всероссийского общества трезвости и епархиального отдела по утверждению трезвости протоиерея Игоря Бачинина.

Владыка Евгений является сопредседателем Попечительства о народной трезвости, действующего в регионе с 2008 года. Средний Урал стал пионером в возрождении дореволюционного опыта трезвеннической деятельности в России. Это эффективный опыт церковно-государственного партнерства.

Глава митрополии подчеркнул важность духовного просвещения, отметив, что тем самым мы можем сохранить от падений конкретных людей и в трезвости воспитать граждан Отечества Небесного.

От представителей региональных министерств в адрес Екатеринбургской епархии прозвучали слова благодарности за масштабную деятельность на ниве трезвеннического просвещения.

По словам регионального заместителя министра культуры Романа Дорохина, мобильная выставка проедет по региону и будет экспонироваться в филиалах областного музея.

Представитель Минздрава — начальница отдела санаторно-курортной и паллиативной помощи, реабилитации Юлия Боришполь — подчеркнула важность трезвеннической деятельности и напомнила о региональном конкурсе «Здоровое село — территория трезвости», в котором участвуют порядка 70 муниципальных образований. В этом году призовой фонд увеличен в 7 раз и составляет 10 млн рублей.

Руководитель епархиального отдела по утверждению трезвости протоиерей Игорь Бачинин отметил, что как и в дореволюционное время, в современной России Русская Православная Церковь является инициатором активной просветительской деятельности.

Батюшка отметил, что на приходах Екатеринбургской епархии сегодня действует более 60 групп трезвости. Это десятая часть от общего количества трезвеннических объединений в Русской Церкви. При их поддержке открывшаяся сегодня выставка будет активно представлена по всему Среднему Уралу.

Русская линия