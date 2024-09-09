В обители в ответ на эти требования призвали ведомство соблюдать необходимые законные процедуры…

Пресс-служба Свято-Успенской Почаевской Лавры выступила с официальным заявлением, в котором отреагировала на требование Министерства культуры и информационной политики Украины о немедленном возврате государству иконы преподобного Иова Почаевского.

«На основании расписки от 16 апреля 1991 года, предоставленной Духовным Собором Свято-Успенской Почаевской Лавры, директору Почаевского музея атеизма, Министерство культуры и информационной политики Украины требует срочного возвращения иконы преподобного Иова Почаевского в музей», — сказано в заявлении.

В обители указали, что 2 августа 2024 года Свято-Успенской Почаевской Лаврой был направлен в Минкульт Украины «запрос на получение фондово-учётной и правоустанавливающей документации, ставшей основанием для этого требования». «Никаких документов пока не получено», — отметили в монастыре.

«Учитывая распространение в средствах массовой информации беспрецедентного объёма ложных сведений относительно Свято-Успенской Почаевской Лавры, просим избегать распространения любым способом недостоверной и нарушающей честь и достоинство насельников и прихожан Лавры информации», — призвали монашествующие.

Во всех своих отношениях с государственными властями Украины священноначалие Почаевской Лавры намерено действовать по закону.

Русская линия