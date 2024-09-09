Американцы и англичане продолжают использовать украинцев для нанесения ущерба России и особенно этого не скрывают…

Бывшая заместительница главы Госдепа США Виктория Нуланд косвенно признала, что США наряду с Великобританией сорвали заключение мирных Стамбульских соглашений между Россией и Украиной, поскольку посчитали их для себя невыгодными. По её словам, детали договоренностей «не были выгодны» Киеву, поскольку они предусматривали нейтрализацию Украины в военном плане, сообщает ИноСМИ.

«Украинцы относительно поздно стали просить совета по поводу того, к чему всё идёт (переговоры). И нам всем — британцам и остальным — стало ясно, что главное условие Путина прячется в приложении к тому документу, над которым велась работа. Речь шла об ограничениях на точное количество систем вооружений, которые были бы доступны Украине после сделки», — заявила Нуланд, поясняя ситуацию со срывом подписания договора.

«Как военная сила Украина попросту осталась бы обнажена. При этом для России подобного рода ограничений не предусматривалось. От неё не требовалось ни отступить, ни создать буферную зону у украинской границы, ни ввести аналогичные ограничения для собственных сил, противостоящих Украине. Поэтому как внутри страны, так и за её пределами стали возникать вопросы относительно качества сделки. Тогда же она и развалилась», — заявил бывшая заместительница госсекретаря США.

Таким образом, она фактически подтвердила, что в Вашингтоне, как и в Лондоне, были против заключения мирного договора в Стамбуле и в результате подвигли украинские власти разорвать все договорённости в пользу военных действий.

К чему это в итоге привело, все уже знают. Вместо потери Крыма, Донецка и Луганска, украинские власти могут теперь потерять ещё как минимум Запорожскую и Херсонскую область, а возможно и ряд других территорий. И это, не говоря уже о тысячах погибших военных и разрушенной экономике и энергетике.

Тем временем, США и Великобритания продолжают использовать украинскую армию, как таран против России. Что будет при этом с украинским государством, их не заботит.

Русская линия