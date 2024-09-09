Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2024

Европейский либерализм как он есть
Сопредседательница швейцарского либерального движения Operation Libero Сания Амети демонстративно расстреляла из пистолета изображение Девы Марии с младенцем Иисусом…

Сания Амети демонстративно расстреляла из пистолета изображение Девы Марии с младенцем ХристомЛиберализм, наряду с содомией — это крайне агрессивные антихристианские движения, представители которых, получив в свои руки власть, способны превратиться жизнь всех окружающих отличающихся по взглядам людей в сущий ад. Об этом свидетельствуют очередной скандал, который произошёл в благополучной Швейцарии.

Здесь сопредседательница либерального движения Operation Libero Сания Амети демонстративно расстреляла из пистолета изображение Девы Марии с младенцем Иисусом, сообщает СПЖ со ссылкой на Catholic Arena.

В удалённом позже посте Амети опубликовала две фотографии. На первой она позирует, направляя пистолет с подписью «abschalten» (по-немецки «выключить» или «отсоединить»). На втором снимке в качестве мишени выступало изображение Мадонны с младенцем, взятое из художественного каталога и пробитое пулями.

Этот демонстративный расстрел Христа спровоцировал в Швейцарии ожесточенные дискуссии, и впоследствии либералка-богоненавистница вынуждены была удалить свой пост и попыталась оправдаться.

По словам Амети, выбор изображения якобы не имел для неё ни религиозного, ни провокационного подтекста. «Мне просто нужен был заметный объект для стрельбы с 10 метров», — пояснила она, добавив, что не придавала значения содержанию изображения. «Это была ошибка, и я искренне жалею, если кто-то почувствовал себя оскорблённым».

В реальности никаких случайностей здесь нет — европейские либералы искренне ненавидят Христа, поскольку Его учение противоречит нынешним либеральным ценностям Европы с содомией на первом месте.

Русская линия

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Сопредседательница швейцарского либерального движения Operation Libero Сания Амети демонстративно расстреляла из пистолета изображение Девы Марии с младенцем Иисусом...

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