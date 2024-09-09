Наталия Нехаенко: «Если мы не выиграем эту войну с абортами, у нас наступит катастрофа»

4 сентября 2024 года в кинотеатре «Спартак» в Воронеже прошёл закрытый кинопоказ фильма режиссёра Александра Сукачева «Мамино письмо» (16+). Это первый полнометражный художественно-документальный фильм телеканала «Спас», в котором затрагивается проблема абортов и защита жизней детей до их рождения, сообщает РИА «Воронеж».

Специально на премьеру в столицу Черноземья прибыли гости из Москвы — генеральный продюсер фильма, телеведущий и общественный деятель Борис Корчевников, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов и креативный продюсер фильма Анна Захарова.

На показе также побывали заместитель губернатора Воронежской области Дмитрий Маслов, глава министерства культуры Воронежской области Мария Мазур, представили министерства здравоохранения и соцзащиты Воронежской области.

Фильм «Мамино письмо» показывает достаточно распространенную жизненную ситуацию — когда женщина оказывается перед сложным выбором — сохранять ребёнку жизнь или избавиться от него. Обстоятельства, которые вынуждают будущую маму принимать страшное решение, — самые разные. Как правило, принять решение о убийстве ребёнка женщин вынуждают их близкие — мужья, парни, родственники и родители.

В центре сюжета фильма — пронзительная история двух женщин — матери и дочери (их играют Ольга Красько и Кристина Новикова), которые одновременно оказываются перед выбором — дать жизнь своему ребёнку или убить его. На них оказывают давление врачи, друзья, родные, а их любимые мужчины становятся предателями.

Съемочная команда при работе над кинолентой поставила перед собой задачу — показать будущим мамам, что из любой сложной ситуации есть выход. Так, в художественную ткань фильма, помимо драматического сюжета, органично вплетены документальные истории-исповеди — в них родители рассказывают, как они, стоя перед сложным выбором, решились на рождение ребёнка. Одна из героинь киноленты — женщина-пилот самолета «Боинг» — и вовсе не должна была появиться на свет: врачи прочили её родителям, что ребёнок родится инвалидом, и советовали избавиться от него.

В фильме снялись известные и молодые актеры, среди них — Ольга Красько, Олеся Железняк, Кристина Новикова, Николай Перминов, Юлия Бруякина, Павел Суханов и другие. Благодаря талантливой работе актёров, съёмочной группы и сильному сценарию фильм получился действительно пронзительным — попадающим в самое сердце. Он не оставил равнодушным никого — зрители то и дело вытирали слезы и шмыгали носом.

По словам Бориса Корчевникова, фильм «Мамино письмо» — о миллионах нерождённых детей и несчастных женщинах, которые решились на страшный шаг.

«За свою жизнь я видел очень много взрослых людей, которые совершили выбор в пользу аборта. У них поломанные жизни. Они ничего не смогли сделать с той чёрной дырой, которую носят в себе. Этот фильм — попытка дать голос неродившимся малышам, дать им возможность прокричать», — поделился Борис Корчевников.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов — многодетный отец и один из героев фильма — отметил, что ребёнок просто необходим родителю, чтобы стать настоящим, развитым человеком. Он самореализует себя в родительстве.

«В фильме мама главной героини сказала фразу: „тянуть детей“. Важно понять, что это ложь. Потому что это дети тянут нас. Это они делают нас людьми. Перед мамой не должен стоять выбор — ребёнок или карьера. Ребёнок — это и есть карьера», — заметил отец Федор.

Священник отметил, что оказавшейся в трудном положении будущей маме и её ребенку помогут в любом церковном приходе.

«Бог заботится о своих детях. Он особо благословляет тех, кто имеет смелость давать жизнь всем детям, которые приходят в этот мир. Имейте веру, имейте надежду, Бог вас не оставит», — отметил отец Федор.

К зрителям обратился и Дмитрий Маслов. Он поделился, что сам — многодетный отец — у него четверо сыновей.

«Младшему скоро будет три годика. Когда я смотрю в его глаза, смотрю на его чудачества, думаю: что было бы, если бы на свете не было этого малыша? Дети — это радость и счастье», — поделился вице-губернатор.

Дмитрий Маслов также отметил, что сегодняшняя демографическая ситуация в России складывается не лучшим образом.

«Один из инструментов исправления этой ситуации — работа с будущими мамами. Ежегодно в России совершается от 500 тысяч до миллиона абортов. Фактически страна каждый год теряет город-миллионник. Если мы одержим победу в этой войне, то мы уже в значительной части поправим негативную демографическую тенденцию», — подчеркнул вице-губернатор.

Он также добавил, что сейчас в Воронежской области начинает реализовываться федеральный проект «Мы растём». Он будет затрагивать вопросы демографии. В рамках проекта между правительством Воронежской области, региональным минздравом и частными клиниками прошла встреча. На ней стороны договорились о том, что врачи частных медицинских центров будут проводить с решившимися на аборт женщинами беседы.

«Кроме того, мы предложили частным медицинским организациям отказаться от проведения абортов. Две частные клиники из 16 уже отказались от таких услуг. Остальные — в процессе осмысления нашего предложения», — отметил Дмитрий Маслов.

По словам заместительницы министра здравоохранения Воронежской области Наталии Нехаенко, система здравоохранения настроена против абортов.

«Несмотря на то, что государственные медицинские организации делают эту операцию, мы проводим очень большую работу для того, чтобы женщины отказывались от абортов. У нас создана система медико-социальной поддержки беременных в рамках медицинских организаций. Это психологическая поддержка. Мы стараемся не просто убедить женщину оставить ребёнка, но и рассказать ей о том, какие могут быть пути решения её проблем», — рассказала она.

Наталия Нехаенко также добавила, что каждый год Воронежская область теряет тысячу детей — не только по причине абортов.

«На самом деле, если мы не выиграем эту войну, у нас наступит катастрофа. Нет ни одной женщины, которая бы не пожалела о том, что она сделала аборт. И практически нет женщин, которые бы пожалели о том, что они родили ребёнка», — отметила она.

Перед зрителями выступила и заместитель министра соцзащиты Воронежской области Ирина Попова. По ее словам, ежегодно в регионе из-за абортов не появляется на свет сотни ребят — проще говоря, это целая школа.

«В этой ситуации сохранение жизни каждого ребёнка стало задачей национальной безопасности, потому что основные признаки государства — это территория и население. Если не будет населения, страны просто не будет», — подчеркнула она.

Ирина Попова поблагодарила создателей фильма «Мамино письмо». По ее словам, если женщина стоит перед сложным выбором, главное — чтобы семья, государство и некоммерческие организации вовремя оказали ей поддержку.

«Мама должна понимать, что она — не одна. Очень хотелось бы, чтобы этот фильм посмотрели и мужчины — отцы. Ведь решение, оставить ребёнка или избавиться от него, принимают оба родителя», — заметила Ирина Николаевна.

Она также напомнила, что в Воронежской области для беременных женщин, кормящих мам и женщин с детьми в возрасте до трех лет действуют меры социальной поддержки. А молодым мамам, которые родили второго ребенка в возрасте до 28 лет, выплачивают единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей.

Русская линия