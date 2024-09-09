6 сентября 2024 года в Центре краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки А.С. Пушкина состоялась презентация книги «Сербы и русские — братья по Промыслу Божию» известного сербского издателя, публициста, переводчика, председателя «Русского Собрания» Сербии Ранко Гойковича. Труд был напечатан в Москве на русском языке в 2023 году, сообщает сайт Омской епархии.

В книге рассказывается о промыслительных многовековых связях между двумя братскими народами. По убеждению автора, не может быть случайностью, что святитель Савва Сербский, выбрав иноческий путь, на Святую Гору ушёл именно с русскими монахами и стал монахом в русском монастыре. Не может быть случайным совпадением и история Печской иконы Божией Матери. Не случайны и удивительные параллели Косовской и Куликовской битв, как и наше союзничество во всех войнах. Сербский святой епископ Николай не случайно напоминал сербам, что они должны плакать и скорбеть, когда русские плачут и скорбят. Как не случайно и то, что он назвал святого Царя Николая «Новым Лазарем», а его жертву «новой Косовской жертвой». В конце концов, не случайно, что строительство храма Святого Саввы в Белграде заканчивается благодаря огромной помощи Российского государства.

Ранко Гойкович — постоянный участник международных форумов и научных симпозиумов, проходящих в России. В 2018 году он был в числе главных организаторов принесения и дарения Тарской епархии иконы Божией Матери «Троеручица» из сербского монастыря Рукумия.

В этом году визит сербской делегации в Омск также связан с принесением святыни — иконы святителя Саввы Сербского и преподобного Сергия Радонежского — двух великих мужей православных держав, Сербии и России. Святыня будет принесена в дар Тарской епархии 8 сентября, на месте явления Божией Матери в селе Тамбовка, где в этот день, в 10:00, будет совершаться Божественная Литургия, которую возглавит митрополит Дионисий.

Богослужение ознаменует собой начало автомобильного крестного хода, посвященного святому благоверному князю Александру Невскому.

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