Русская линия
Сводка новостей от 27 августа 2024

На пару выламывают руки
На Фанаре вслед за эстонскими чиновниками заявили, что только их церковная структура может называться Эстонской Православной Церковью…

Митрополит Эстонской Апостольской Православной Церкви Константинопольского патриархата (ЭАПЦ КП) Стефаний«Церковь в Эстонии, находящаяся под юрисдикцией Московского Патриархата, не может носить наименование „Эстонская Православная Церковь“, поскольку это наименование по праву принадлежит Церкви Вселенского Патриархата», — заявил глава Эстонской апостольской православной церкви Константинопольского патриархата митрополит Таллинский Стефан, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Таким образом представитель Фанара отреагировал на согласие ЭПЦ МП под давлением эстонских властей отказаться от упоминания Московского Патриархата в своём самоназвании. «Эстонская православная церковь получила Томос об автономии от Вселенского патриархата в 1923 году. Однако в 1945 году Московский патриархат незаконно распустил Православную церковь Эстонии и инициировал антиканоническую деятельность в стране», — заявил Стефан.

Он отметил, что Православная церковь Эстонии, пережив годы изгнания во время советской оккупации, возобновила свою деятельность в Эстонской Республике в 1993 году. «В 1996 году Вселенский Патриарх Варфоломей восстановил Томос 1923 года. Исторически и канонически Эстонская Апостольская Православная Церковь, которая также упоминается как „Эстонская Православная Церковь“ на английском, французском и греческом языках, сохраняет своё законное название, основанное на этой преемственности», — добавил он.

Таким образом Фанар фактически подключился к эстонским чиновникам, которые «выламывают руки» священноначалию Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. При этом глава ЭАПЦ не скрывает, что желает, чтобы ЭПЦ МП была полностью упразднена и вошла в состав Константинопольского Патриархата в виде «русского викариата в составе Эстонской Автономной Православной Церкви». Он даже официально обратился к эстонскому священноначалию с таким предложение, правда, «на сегодняшний день Эстонская Автономная Православная Церковь не получила никакого ответа от Церкви Московского Патриархата».

Русская линия

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