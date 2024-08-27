Русская линия
Сводка новостей от 27 августа 2024

В Калининградской области помянули героев Первой мировой войны
В храме-памятнике Всех Святых в Гусеве прошла панихида и состоялось открытие мемориальных досок в честь частей и соединений войск, участвовавших в боях…

В Калининградской области помянули героев Первой мировой войныВ минувшие выходные в городе Гусев Калининградской области прошли мемориальные торжества, посвящённые 110-летию со дня начала Первой мировой войны и победы русского оружия в Гумбинненском сражении, сообщает сайт Российского военно-исторического общества.

В храме-памятнике в честь Всех Святых прошла панихида по убиенным в годы Первой мировой войны солдатам и офицерам Русской армии, а также открытие мемориальных досок в честь частей и соединений наших войск, участвовавших в боях.

Церемониальные мероприятия завершились у памятника «Штыковая атака» (работы народного художника России Владимира Суровцева), к которому гости возложили цветы. Памятник был открыт Российским военно-историческим обществом в 2014 году.

«С одной стороны, памятники — это дань уважения нашим героическим предкам, их подвигам и заслугам, с другой — это монументальный учебник истории, к которому мы можем прийти со своими детьми, внуками, школы приходят классами, и дети начинают изучать и понимать историю», — отметил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.

Программу продолжило открытие на центральной площади Гусева исторического фестиваля «Первая мировая. Судьба России и мира», организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского военно-исторического общества.

Также стартовал праздник благотворительности «Белый цветок», который был организован благодаря сотрудничеству Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и правительства региона.

В Калининградской области помянули героев Первой мировой войны«Исторические свидетельства говорят нам об удивительных подвигах, подвигах воинских и милосердия, напоминают нам о том, что наши предки твердо стояли на страже свободы и независимости Родины. Этот подвиг повторяли наши отцы в Великую Отечественную войну, этот подвиг повторялся в многочисленных военных конфликтах и повторяется сейчас. Будем же хранить и продолжать героические традиции! Мы — народ, за которым тысячелетняя история. Наша православная вера претерпела огромные испытания, наши силы не раз были подорваны наступлением врага, но Господь нас не оставлял», — отметила председательница Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

«На территории современной Калининградской области в 1914 году шли масштабные боевые действия. Сегодня мы вспоминаем о подвиге и самопожертвовании русских воинов, которые стояли на защите Отечества сто десять лет назад. Мы отдаем дань памяти героям Гумбинненского сражения, которое стало ярким примером доблести русских солдат и офицеров. Вспоминая эти подвиги, мы также никогда не забудем о милосердии и примерах благотворительности. Для нас это образец сплоченности и вовлеченности в общую победу!» — сказал врио губернатора Алексей Беспрозванных.

Мемориальная доска генералу Павлу Карловичу Ренненкампфу работы скульптора Дмитрия ЛындинаНа Центральной площади Гусева работали интерактивные площадки, на которых была представлена реконструкция военного лагеря, лазарета и штаба периода Гумбинненского сражения.

Помимо этого, при храме Всех Святых была открыта стендовая выставка «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне». Выставка организована совместными усилиями Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Института всеобщей истории РАН при поддержке Калининградского областного историко-художественного музея.

Знаковым событием программы стала серия интерактивных лекций от ведущих экспертов по военной истории России, а также проект директора научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егора Яковлева «Образ человека в контексте Первой мировой войны».

Как известно в городе Гусеве, помимо памятника «Штыковая атака», находится мемориальная доска герою Гумбинненского сражения генерал-адъютанту, генералу от кавалерии, активному борцу с революционной смутой 1905 — 1907 гг. Павлу Карловичу фон Ренненкампфу. Памятный знак был выполнен скульптором Дмитрием Лындиным.

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