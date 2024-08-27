Русская линия
Сводка новостей от 27 августа 2024

В Южно-Сахалинске открыли памятник святому равноапостольному Николаю Японскому
Монумент был установлен на территории первого кафедрального собора Южно-Сахалинской епархии на средства прихожан и жителей города…

В Южно-Сахалинске открыли памятник святому равноапостольному Николаю Японскому25 августа 2024 года на территории Воскресенского собора — первого кафедрального собора Южно-Сахалинской епархии — по окончании Божественной литургии состоялось торжественное открытие памятника святому равноапостольному Николаю (Касаткину), сообщает сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Установка памятника была приурочена к 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии (2023 год) и 30-летию Воскресенского собора, которое будет отмечаться 7 января 2025 года. Изготавливался памятник в Санкт-Петербургских мастерских Людмилы Клишевич скульптором Мариной Минц, на средства прихожан Воскресенского собора и жителей Южно-Сахалинска.

С приветственными словами к участникам торжества обратились архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук, старейшая прихожанка Воскресенского собора Евдокия Червякова и секретарь епархии, настоятель Воскресенского собора иеромонах Аполлинарий (Обухов).

Затем слово было предоставлено одному из потомков архиепископа Николая — Ярославу Молчанову, праправнуку старшей сестры святителя. В настоящее время семья Молчановых проживает на Сахалине, и все они являются прихожанами Воскресенского собора.

Почётное право открыть памятник было предоставлено архиепископу Никанору, Владимиру Ющуку, иеромонаху Аполлинарию (Обухову), Евдокии Червяковой и Ярославу Молчанову.

Затем архипастырь совершил освящение памятника и прочитал молитву святому равноапостольному Николаю Японскому.

Во время пения величания почетные гости, духовенство и прихожане возложили к памятнику цветы.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Албанская Православная Церковь призвала остановить гонения на УПЦ
Албанские архиереи назвали принятый украинскими властями закон абсурдным и дискриминационным и призвали к его скорейшей отмене...

В Калининградской области помянули героев Первой мировой войны
В храме-памятнике Всех Святых в Гусеве прошла панихида и состоялось открытие мемориальных досок в честь частей и соединений войск, участвовавших в боях...

Зеленский хочет заменить исповедника Дмитрука предателем Усиком
Православный депутат, который активно выступал в защиту УПЦ, вынужден был бежать с Украины. На место «защитника верующих» на Украине теперь претендует боксёр Усик...

В Южно-Сахалинске открыли памятник святому равноапостольному Николаю Японскому
Монумент был установлен на территории первого кафедрального собора Южно-Сахалинской епархии на средства прихожан и жителей города...

На пару выламывают руки
На Фанаре вслед за эстонскими чиновниками заявили, что только их церковная структура может называться Эстонской Православной Церковью...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память священномученика Василия, архиепископа Черниговского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика