Монумент был установлен на территории первого кафедрального собора Южно-Сахалинской епархии на средства прихожан и жителей города…

25 августа 2024 года на территории Воскресенского собора — первого кафедрального собора Южно-Сахалинской епархии — по окончании Божественной литургии состоялось торжественное открытие памятника святому равноапостольному Николаю (Касаткину), сообщает сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

Установка памятника была приурочена к 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии (2023 год) и 30-летию Воскресенского собора, которое будет отмечаться 7 января 2025 года. Изготавливался памятник в Санкт-Петербургских мастерских Людмилы Клишевич скульптором Мариной Минц, на средства прихожан Воскресенского собора и жителей Южно-Сахалинска.

С приветственными словами к участникам торжества обратились архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук, старейшая прихожанка Воскресенского собора Евдокия Червякова и секретарь епархии, настоятель Воскресенского собора иеромонах Аполлинарий (Обухов).

Затем слово было предоставлено одному из потомков архиепископа Николая — Ярославу Молчанову, праправнуку старшей сестры святителя. В настоящее время семья Молчановых проживает на Сахалине, и все они являются прихожанами Воскресенского собора.

Почётное право открыть памятник было предоставлено архиепископу Никанору, Владимиру Ющуку, иеромонаху Аполлинарию (Обухову), Евдокии Червяковой и Ярославу Молчанову.

Затем архипастырь совершил освящение памятника и прочитал молитву святому равноапостольному Николаю Японскому.

Во время пения величания почетные гости, духовенство и прихожане возложили к памятнику цветы.

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