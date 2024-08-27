Албанские архиереи назвали принятый украинскими властями закон абсурдным и дискриминационным и призвали к его скорейшей отмене…

Албанская Православная Церковь наряду с Антиохийской, Сербской и Болгарской Поместными Православными Церквями выступила в защиту гонимой Украинской Православной Церкви после того, как Верховная Рада Украины приняла, а глава украинского режима Владимир Зеленский подписал, 8371 закон о запрете деятельности УПЦ, сообщает портал OrthodoxTimes.

В заявлении подчеркивается глубокая обеспокоенность Албанской Церкви тем, что украинские власти «преследуют верующих канонической Украинской Православной Церкви». Албанские архиереи считают принятый закон несправедливой и репрессивной мерой. Они подчеркивают свою солидарность с «преследуемыми братьями» на Украине, а также возносятся молитвы об отмене этого «абсурдного» закона и восстановлении мира и единства в Православии.

«Преследования, тюремные заключения, осквернение святых мест и конфискация церковной и монастырской собственности являются жестокими актами. Эти действия становятся ещё более вопиющими, когда их принимают законодательные органы демократических стран, — говорится в заявлении Албанской Церкви.

Недавнее принятие закона 8371 от 24 августа 2024 года украинским парламентом явно направлено на ликвидацию канонической Украинской Православной Церкви. Этот закон направлен против миллионов украинских православных верующих, а также многочисленных епископов, священников, монахов и монахинь под руководством митрополита Онуфрия, тех, что являются членами Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

Как напоминает нам апостол Павел: «страдает ли один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12:26). Разделяя страдания наших преследуемых братьев, мы горячо молимся о прекращении продолжающегося кровопролития, которое причинило боль всему украинскому населению без исключения. Мы также молимся об отмене этого несправедливого закона, восстановлении мира и единства Православия, чтобы оно могло продолжать выполнять свою всемирную миссию".

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