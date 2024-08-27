Православный депутат, который активно выступал в защиту УПЦ, вынужден был бежать с Украины. На место «защитника верующих» на Украине теперь претендует боксёр Усик…

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, активно выступавший в защиту канонической Украинской Православной Церкви, вынужден был бежать с Украины в связи с угрозами и подготовкой покушения не только на него самого, но и на его семью. Об этом сообщил сам Артём Дмитрук в своём Телеграм-канале, передаёт РИА Новости.

Накануне Зеленский поручил завести на депутата ряд надуманных уголовных дел и задержать его, в результате чего украинские силовики начали поиски Дмитрука даже по монастырям Украинской Православной Церкви. Сам депутат уже покинул Украину, однако это не спасло его от преследования.

«Мою семью пытались похитить. Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостиницы в Европе. После первой неудачной попытки и принятых нами мер они повторили попытку уже в аэропорту. Слава Богу, помогли добрые люди, подключили охранную фирму, которая сработала на отлично», — написал Дмитрук в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что в связи с инцидентом было написано заявление в правоохранительные органы, после чего местная полиция сразу провела расследование на месте по указанным потерпевшими лицам. «Все они, их автомобили были установлены. Сегодня мне стало известно, кто это делал, и какие цели преследовал. Сейчас слежка прекратилась, и они могут прийти в себя после происходящих преследований», — добавил депутат.

Представительница Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян в понедельник в эфире телеканала «Рада» заявила, что Дмитрук якобы незаконно выехал в Молдавию. «Он незаконно и нелегально пересек границу. Мы подтверждаем, что он пересек границу и прибыл в Молдавию», — сказала она.

В Офисе Зеленского боятся, что Дмитрук, который всё последнее время практически в единственном числе активно выступал в защиту Украинской Православной Церкви, имеет все перспективы организовать партию, которая сможет получить поддержку избирателей на востоке Украины. В связи с этим было принято решение его устранить как политика, а вместо него выдвинуть боксёра Усика, который после запрета УПЦ трижды приветствовал гонителя Церкви Зеленского и даже подарил ему свой пояс чемпиона.

Многие восприняли поведение Усика, который после начала боевых действий между Россией и Украиной стал придерживаться сугубых националистических взглядов и не замечал гонений на УПЦ, как предательство, но других кандидатов у Зеленского для украинских верующих, похоже, нет. Уже на следующий день после общения с Зеленским Усик появился на богослужении в Киево-Печерской лавре и начал заявлять, что его духовным наставником является Блаженнейший Онуфрий. Что называется с места в карьер. Стоило Усику получить благословение от Зеленского, как он начал вести «политическую агитацию» среди верующих. Причём в отличие от Дмитрука, ему и его семье точно ничего не грозит. Впрочем, верующие Украинской Православной Церкви не столь наивны и сами смогут разобраться, кто в реальности является православным исповедником, а кто предателем и соглядатаем гонителей.

Русская линия