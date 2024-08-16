Русская Православная Церковь продолжает активно развивать свою миссию в Африке

15 августа 2024 года, в день празднования перенесения из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана, Патриарший экзарх Африки митрополит Зарайский Константин совершил Божественную литургию на приходе апостола Иакова, брата Господня, в с. Кайруне (благочиние Меру) в Кении, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт Патриаршего экзархата Африки.

Владыке сослужили председатель Миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки иерей Георгий Максимов, благочинный церковного округа Меру иерей Феоклит Китинджи и все клирики благочиния.

По окончании богослужения архипастырь подарил приходу икону Спасителя. Также все присутствующие получили крестики и иконки.

Затем епископ Константин освятил платки участниц Союза православных матерей и благословил каждую на добрые дела.

Воспитанники воскресной школы дали небольшой концерт по случаю приезда высоких гостей.

После Литургии митрополит Константин совершил таинство крещения 32 жителей. Оглашенные проходили подготовку под руководством местного духовенства.

Также в эти дни иерарх посетил ряд приходов благочиния Меру: преподобного Серапиона Кожеезерского, святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, святого Макария, апостола Иоанна Богослова и преподобного Иоанна Лествичника.

Группу сопровождал благочинный иерей Феоклит Китинджи.

Митрополит Константин произнес архипастырское слово, пообщался с духовенством и верующими. Всем были розданы подарки на молитвенную память.

Русская линия