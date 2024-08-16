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Сводка новостей от 16 августа 2024

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал запрет Украинской Православной Церкви
Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами украинского парламента до конца августа…

Верховная Рада УкраиныКомитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал окончательный вариант скандального законопроекта 8371, который призван запретить деятельность Украинской Православной Церкви. Об этом сообщили в своих соцсетях Украинские депутаты Владимир Вятрович и Ирина Геращенко, передаёт СПЖ.

Геращенко написала, что следующая пленарная неделя начнется с рассмотрения этого законопроекта в сессионном зале.

Заместитель председателя комитета нардеп Евгения Кравчук рассказала в интервью Интерфаксу, что закон был переименован.

«Комитет единогласно рекомендовал принять законопроект во втором чтении и в целом. Обсуждены и поддержаны поправки ко второму чтению. Одним из ключевых изменений станет новое название закона — „О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций“», — отметила Кравчук.

Кравчук подчеркнула, что нардепы также определились со сроками вступления закона в силу: он начнет действовать через 30 дней после публикации, за исключением двух пунктов. Первый пункт касается начала подготовки нормативных актов Кабмина, который начинается на следующий день после публикации.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал Раду собраться и решить вопрос «духовной независимости», так он называет запрет Украинской Православной Церкви.

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