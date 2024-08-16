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Сводка новостей от 16 августа 2024

В Пскове торжественно встретили чудотворный московский список Казанской иконы Божией Матери
Святыня продолжает путешествовать по городам России в рамках Всероссийского молебна о Победе…

В Пскове торжественно встретили чудотворный московский список Казанской иконы Божией Матери16 августа 2024 года в рамках Всероссийского молебна о Победе состоялось принесение на Псковскую землю чудотворного московского списка Казанской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает сайт Псковской епархии.

Торжественную встречу образа Заступницы рода христианского у ворот Псковского кремля, Крестный ход и Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил глава Псковской митрополии митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Владыке сослужили наместники монастырей, благочинные церковных округов, руководители епархиальных отделов, настоятели и клирики храмов епархии. Праздничные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились митрополит Евсевий (Савин), настоятельницы женских обителей с сестрами, братия епархиальных монастырей, глава Пскова Борис Елкин, представители областной и городской администраций, военнослужащие Псковского гарнизона, псковские казаки, многочисленные прихожане и паломники.

По окончании Литургии перед чтимым образом Божией Матери был совершен молебен. Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с приветственным словом.

В первый день, 16 августа, приложиться к святыне в кафедральном Соборе можно будет до 20:00. Во второй день, 17 августа, икона Пресвятой Богородицы «Казанская» будет пребывать в Свято-Троицком соборе до 17:00, после чего отправится в Новгородскую митрополию.

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