Митрополит Святогорский Арсений: Это не столько суд надо мной, сколько над Святогорской Лаврой и Украинской Православной Церковью

Наместник Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений уже 114 дней находится под стражей в Днепровском СИЗО. С 13 по 15 августа 2024 года Славянский горрайонный суд рассматривал вопрос о продлении его ареста. Прокурор Александр Луценко ходатайствовал о продлении содержания под стражей, тогда как защита предлагала освободить архипастыря под залог и личное поручение девяти депутатов Верховной Рады Украины, представляющих разные фракции, сообщает Телеграм-канал Святогорской лавры.

На заседание прибыли братия Святогорской Лавры, сёстры Свято-Иоанновского скита села Адамовка, паломники и местные жители. Народная депутатка Украины Виктория Гриб также решила лично поддержать владыку.

Все три дня, которое длилось заседание, митрополита Арсения конвоировали из Днепровского СИЗО в Славянск. Переезд в «стакане» (тесном боксе размером 50 см x 70 см x 150 см) занимал по меньшей мере 15 часов в оба конца, всё это время митрополит оставался без пищи и воды. Наместник Лавры просил суд предоставить ему возможность участвовать в заседаниях с помощью видеосвязи или не назначать суды на два или более дней подряд. Однако судья отклонила это ходатайство.

Прокурор настаивал на необходимости продления содержания под стражей, аргументируя это тем, что митрополит Арсений якобы может сбежать или повлиять на свидетелей. Владыка Арсений в ответ на это заявил:

«Если я 30 лет прожил в этом монастыре и оставался там даже во время обстрелов, то сейчас я тоже не собираюсь бежать. Когда войска Российской Федерации стояли в 80 метрах от нас через Донец, я не покинул монастырь, а оставался с братией и беженцами».

Наместник обители также подчеркнул, что он дал монашескую, священническую и архиерейскую присягу служить на том месте, куда его поставит Церковь, а Святогорская Лавра является его местом служения. Он просил суд освободить его, отметив, что не намерен давить на свидетелей и что девять народных депутатов готовы взять его на поруки.

Тем не менее, судья Татьяна Хаустова решила оставить митрополита Арсения под стражей ещё на 60 суток до 13 октября. Полный текст постановления суда будет объявлен 16 августа, а адвокаты уже готовят апелляционные жалобы.

После оглашения решения суда народный депутат Артём Дмитрук назвал это решение бесчеловечным. (https://t.me/dmytrukartem/8245) «Я, как и восемь других моих коллег, народных депутатов, написал заявление о взятии владыки на поруки. Но судья цинично проигнорировала это ходатайство. Это не просто систематическое игнорирование закона, это целенаправленное уничтожение человека и, вместе с тем, — попытка уничтожить Украинскую Православную Церковь!», — написал он в своём Телеграм-канале.

Митрополит Арсений также прокомментировал дело, подготовленное стороной обвинения. По его словам, оно содержит ложные сообщения из СМИ и Telegram-каналов, не имеющие отношения к реальным событиям и обвинениям. Он подчеркнул, что это не столько суд над ним, сколько над Святогорской Лаврой и Украинской Православной Церковью.

Русская линия