И.о. председателя Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии прибыл в Курск, чтобы координировать работу по помощи пострадавшим от военных действий…

Протоиерей Михаил Потокин: «Наша задача сейчас — максимально помочь пострадавшим, дать понять людям, что они не одни»

15 августа 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Курск прибыл исполняющий обязанности председателя Синодального отдела по благотворительности и Патриаршей гуманитарной миссии протоиерей Михаил Потокин, который посетил Свято-Троицкий монастырь Курска, где идёт работа по организации комплексного церковного центра помощи переселенцам. Отец Михаил встретился с игуменией монастыря Сусанной (Барыкиной), а также пообщался с волонтерами и сотрудниками центра помощи, сообщает Диакония.Ru.

В этот же день состоялась встреча с представителями МЧС и митрополитом Курским и Рыльским Германом. На встрече с митрополитом Германом обсудили вопросы пастырской помощи раненым в больницах и церковной помощи беженцам в пунктах временного размещения. На встрече также присутствовали представители Синодального отдела по благотворительности — руководитель сектора по взаимодействию с епархиями диакон Игорь Куликов, координатор региональных штабов помощи беженцам Наталья Кульева, пресс-секретарь Василий Рулинский.

«Мы очень рады вашему приезду. Познакомитесь на месте с положением дел, что происходит у нас, какая церковная помощь оказывается. И, конечно, самое главное, что мы откроем с вами комплексный церковный центр помощи переселенцам в центре нашего города — в Свято-Троицком монастыре», — отметил митрополит Герман на встрече с отцом Михаилом Потокиным.

«В первую очередь я хотел бы сказать, что не только Москва, но и все епархии очень переживают за вас. Большой подъём у людей, все хотят чем-то помочь, как-то послужить. Наша задача сейчас — максимально помочь пострадавшим, дать понять людям, что они не одни. В Синодальном отделе по благотворительности работает горячая линия, по номеру которой можно обратиться за любой помощью», — сказал отец Михаил Потокин во время встречи.

На встрече представители Синодального отдела по благотворительности поделились опытом организации помощи в зоне конфликта в разных городах: Мариуполе, Северодонецке, Луганске, Донецке, Лисичанске и других городах.

В ходе встречи митрополит Герман отметил, что за пунктами временного размещения беженцев закрепили определенные приходы Курской епархии. Также он рассказал о работе пункта выдачи гуманитарной помощи при епархиальном молодежном отделе.

Участники встречи обсудили церковную помощь пострадавшим в пунктах временного размещения.

О подготовке к открытию церковного центра помощи переселенцам в Свято-Троицком монастыре Курска рассказала Наталья Кульева.

Также участники встречи обсудили координацию приёма гуманитарных грузов, вопросы набора сотрудников и поиска волонтеров в центры помощи, поиска родственников.

В этот же день состоялась встреча отца Михаила Потокина с представителями МЧС — руководителем штаба МЧС в Курской области Вадимом Ижукиным, заместителем начальника Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» Виктором Монцевым и начальником отдела Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Ярославом Легейдой.

Затем отец Михаил Потокин и сотрудники Синодального отдела по благотворительности посетили пункт временного размещения беженцев, расположенный в цирке Курска, куда привезли гуманитарную помощь пострадавшим. Помощь была передана храмом в честь Воскресения Словущего на Успенском Вражке города Москвы. Сегодня в ПВР в гостинице при цирке размещены 102 человека, ежедневно помощь здесь получают более 1000 человек, помогают более 200 волонтеров. Во время посещения отцу Михаилу Потокину рассказали о нуждах людей, а также обсудили возможности поддержки пострадавших.

Пострадавшие в результате обстрелов в Курской области могут обратиться за любой помощью по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8−800−70−70−222. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно. Предложить свою помощь с жильем пострадавшим можно также по телефону горячей линии 8−800−70−70−222.

В церковном штабе помощи беженцам в Москве, созданном при Синодальном отделе по благотворительности, объявлен сбор гуманитарной помощи для беженцев из приграничных областей.

Продукты питания длительного срока хранения, средства гигиены и постельные принадлежности просят приносить в Церковный штаб помощи беженцам в Москве, расположенный по адресу: город Москва, улица Николоямская, дом 49, строение 3 (с 10 до 19 ежедневно). На этот же адрес можно оформить онлайн-доставку из магазинов. Также можно сделать заказ по адресу ближайших пунктов Ozon (Николоямская, 43) и Wildberries (Николоямская, 62) и указать получателя: Афанасьевская Юля +7 919 245-05-03.

В Синодальном отделе по благотворительности на церковной платформе «Поможем» на сайте mirom. help продолжается сбор средств для помощи беженцам из Курской области и других жителей обстреливаемых приграничных территорий.

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