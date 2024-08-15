Русская линия
Сводка новостей от 15 августа 2024

Памяти Цесаревича Алексея Романова
В Москве открылась выставка «Если бы однажды я стал царем..», приуроченная к 120-летию со дня рождения российского Наследника Престола…

В Москве открылась выставка *Если бы однажды я стал царем…*13 августа 2024 года в Музее военной формы Российского военно-исторического общества в Москве состоялось открытие выставки «Если бы однажды я стал царем..», приуроченной к 120-летию со дня рождения Наследника Цесаревича Алексея Николаевича Романова, сообщает официальный сайт РВИО.

Выставка открылась благодаря содружеству Музея военной формы с Государственным архивом Российской Федерации, Музеем Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» и частными коллекционерами. Более ста уникальных экспонатов представлены широкому кругу зрителей впервые.

Особенно символично, что экспозиция открыта в Год семьи. Через личные вещи, предметы искусства, документы, фотографии проект рассказывает о детстве Цесаревича Алексея, ценностях и традициях семьи Романовых, которую многие в России считают образцом супружеской жизни.

Церемония открытия состоялась на летней веранде Музея военной формы под музыкальное сопровождение постоянного участника знаковых мероприятий Военного оркестра 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка.

Перед собравшимися выступили исполнительная директриса Музея военной формы РВИО Елена Синицина, коллекционер и создатель Музея просвещения «Книжная галерея Вольфсона», член Московского союза художников Вадим Вольфсон, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, депутатка Московской городской думы Елена Николаева и заместитель Исполнительного директора фонда «История Отечества» Российского исторического общества" Андрей Кохан.

Все они отметили важность семейных ценностей, которые свято хранились Царской семьёй и которые сегодня нуждаются в защите Российского государства.

Выставка продлится в Музее военной формы до 16 февраля 2025 года.

Русская линия

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Памяти Цесаревича Алексея Романова
В Москве открылась выставка «Если бы однажды я стал царем..», приуроченная к 120-летию со дня рождения российского Наследника Престола...

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