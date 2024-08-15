15 августа на сайте «ПЦУ» было опубликовано обращение Епифания Думенко к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому Онуфрию с призывом к диалогу об объединении, а по факту к подчинению Украинской Православной Церкви раскольникам, сообщает СПЖ.

Думенко пишет, что пожелал «возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыко, к иерархам, духовенству и верным, которые признают Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждение православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее — безотлагательно начать диалог».

По его словам, Православная Церковь на Украине испытывала разделения в течение длительного времени в основном по причинам «внешнего и мирского». И только Патриарху Варфоломею в 2018 году удалось эту ситуацию изменить.

Епифаний рассказал о всех достоинствах создания Константинопольским Патриархом «ПЦУ», и назвал виновным Святейшего Патриарха Московского Кирилла в том, что «часть православных не услышала ещё призыва единства, направленного к ним, и не выполнила эту обязанность — быть едиными».

По его утверждению, дерево познается по плодам и единственное зло, от которого следует православным держаться подальше — это от «плодов «русского мира». «Для всякого, кто истинно желает сохранить чистоту Православия и заботящегося о благе Церкви должно быть понятно, что от этого зла следует удаляться и не иметь с этой тьмой никакой общности», — считает глава структуры, которая несколько лет с помощью грубой силы захватывает храмы УПЦ.

Далее он призвал священноначалие УПЦ без всяких предварительных условий начать диалог о единстве. «..Мы снова и снова обращаемся к Вам владыка, и ко всем нашим православным братьям и сестрам, но в первую очередь — к епископам и священникам, ибо на них возложена большая ответственность, как свидетельствует об этом Писание — с призывом без всяких предварительных условий начать диалог о единстве», — заявил он.

Епифаний напомнил о ряде условий, которые ранее озвучивали в УПЦ, не упомянув требование прекратить силовые захваты храмов, избиение священнослужителей и верующих, и несколько раз повторил, что диалог должен начаться «без предварительных условий».

«Поэтому, никогда не оставляя в деле преодоления церковных разделений надежды на Бога, на покровительство Богородицы и всех святых, несмотря на то, что все наши многочисленные ранее сделанные обращения к Вам и к тем, кто с Вами, по диалогу остались без ответа — снова обращаюсь к Вам, владыка, и ко всем, кто теперь с Вами, и прошу не оставить этого обращения, этой протянутой к вам руки, без конструктивного ответа», — заключил глава ПЦУ.

Очевидно, что нынешнее обращение Думенко — это образчик того, как разбойник лукаво призывает свою жертву к миру, при этом даже не прекращая её грабить. Единственной целью данного послания является попытка Думенко угодить главе Фанару Патриарху Варфоломею, который всё ещё надеется без грубой силы, а лишь угрозами и подкупом, подчинить верующих и духовенство УПЦ украинским раскольникам и самосвятам.

Русская линия