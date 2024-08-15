После того, как на последнем заседании Верховной Рады украинские депутаты не смогли проголосовать закон о запрете Украинской Православной Церкви, украинские чиновники и депутаты разработали сразу три варианта возможного разгрома и силового объединения УПЦ с «ПЦУ», один из которых предполагает вмешательство Константинопольского Патриарха Варфоломея, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание «Левый берег».

«Поиски возможного решения начались сразу: в кабинете спикера собралось совещание, на котором обсуждали, как быть с проблемным законом. Версии звучали креативные. Три основные: 1) Примем, но как было в первом чтении. То есть на две страницы и максимально ни о чём; 2) Примем, но в переходных положениях напишем, что вступит в силу через год; 3) Надо поехать на Фанар, договориться, чтобы Варфоломей дал автономию тем представителям УПЦ МП, которые считают, что они не РПЦ, но не хотят идти в ПЦУ», — сказал один из участников этого собрания.

Третий вариант предлагал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. При этом, по мнению источника издания, Арахамия делал такие предложения, чтобы всё же оттянуть голосование за запрет Украинской Православной Церкви.

«Мы — все, кто был в зале — чётко понимали: он будет предлагать что угодно, чтобы снова отложить закон. Его идея — до американских выборов. Чтобы, мол, не нагнетать. Все посмеялись, но это всё же Давид, он руководитель, поэтому решили, что имеет со своим предложением время до 15 августа — очередного заседания профильного комитета. Громче всего смеялась Тимошенко, которая сказала, что, чтобы добиться даже не начала соответствующих переговоров, а банальной встречи с Вселенским Патриархом, надо работать 24 на 7, причем пару месяцев», — добавил ещё один. Но Арахамию это не огорчило, он тут же создал себе «рабочую группу» в составе Елены Кондратюк и Тараса Батенко, которые должны были бы поехать на Фанар вместе с ним", — добавил источник.

Кроме того, изданию стало известно, что несколько депутатов отправились оправдывать идею запрета Украинской Православной Церкви в Соединённые Штаты. Состоялся неанонсированный визит на Фанар главы «ПЦУ» и представителей Офиса Зеленского. Украинские власти делают всё, чтобы подготовить разгром УПЦ.

Русская линия