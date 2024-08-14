Русская линия
Сводка новостей от 15 августа 2024

В Болгарии торжественно открыли мемориальную доску генералу Иосифу Гурко
Международное движения «Русофилы» делает всё возможное, чтобы богары не забывали о вкладе России в освобождении Болгарии от османского ига…

В Болгарии торжественно открыли мемориальную доску генералу Иосифу Гурко13 августа 2024 года в болгарском селе Бошуля Пазарджикской области была установлена мемориальная доска в честь генерала Иосифа Гурко и русских воинов, освободивших Болгарию от османского ига. Организатором мероприятия выступила пазарджикская структура Национального Движения «Русофилы» (Болгария), сообщает сайт Движения.

В числе почетных гостей присутствовали генеральный секретарь Международного движения русофилов Николай Малинов, представитель МДР в Румынии Михаил Лаурук, а также советница по культуре при Посольстве РФ в Болгарии Анастасия Кабанова. В ходе мероприятия был зачитан поздравительный адрес от сенатора России Л. Скаковской.

Мемориальная доска была создана и подарена Болгарии художницей Маргаритой Ивановой, а скульптурное оформление выполнил Спас Киричев.

Планируется, что в ближайшее время в Болгарии также будут открыты ещё несколько мемориальных досок: в сентябре в селе Семчиново — в память о русских воинах под командованием генерала Вельяминова, а в октябре в городе Пазарджик — в честь русских войск под командованием генерала Брока, павших за освобождение города.

В начале 2025 года на фасаде частного дома в Пазарджике будет установлена ещё одна мемориальная доска с барельефом генерала Брока.

Русская линия

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В Болгарии торжественно открыли мемориальную доску генералу Иосифу Гурко
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