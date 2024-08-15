Митрополит Курский и Рыльский Герман в рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 12 августа сего года рассказал о положении дел в Курской епархии в последние дни, сообщает Патриархия.Ru.

«Почтительно сообщаю Вашему Святейшеству, что из Суджанского района Курской области, где продолжаются ожесточенные бои между вторгшимися на нашу территорию войсками ВСУ и российскими частями, выехали все 12 священников. Все они расположились у родственников в городе Курске», — отмечается в рапорте главы Курской митрополии.

Митрополит Герман также информировал Предстоятеля Русской Православной Церкви о том, что «настоятель разрушенного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря и 14 человек братии, из которых пять в священном сане, размещены в квартирах при подворье этой обители в Курске — Покровском храме».

Один из насельников этой обители, иеромонах Симеон (Боруха) — настоятель Богородице-Рождественского храма с. Гуево Суджанского района, несмотря на неоднократные настоятельные призывы выехать, остался на захваченной территории. «Сейчас с ним нет никакой связи и, к сожалению, мы о нём ничего не знаем. Надеемся, что он жив», — добавил владыка.

Глава Курской митрополии также рассказал о том, что «из Кореневского, Рыльского, Беловского, Глушковского, Большесолдатского районов выехали 32 священника». Часть священнослужителей остались в Кореневском и Глушковском районах. «Их приходы находятся на не занятой противником территории, — пояснил митрополит Герман. — Связь с ними появляется эпизодически».

«Тех священнослужителей, у которых нет жилья и близких родственников в Курске, мы размещаем при храмах, в церковных домах и квартирах», — сообщил правящий архиерей Курской епархии.

По словам Его Высокопреосвященства, ситуация остаётся сложной и тревожной: «Сейчас пришло сообщение, что в пос. Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с большой душевной болью и скорбью воспринимает страдания паствы и духовенства Курской митрополии.

«Разделяю Вашу озабоченность и скорблю вместе с Вами и Вашей паствой, в связи с постигшим бедствием: вторжением на территорию Курской области войск ВСУ, что привело к ожесточенным боям и человеческим страданиям», — сказано в резолюции Его Святейшества на рапорте главы Курской митрополии.

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