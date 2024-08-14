По его словам, еврейские власти должны изменить статус-кво на Святой Земле и разрешить иудеям молиться на месте Второго храма, когда они захотят…

13 августа 2024 года министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный своими правыми взглядами, выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав еврейские власти не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти в войне с палестинским движением ХАМАС до конца. Затем он заявил, что Израиль должен законодательно разрешить иудеям молиться на Храмовой горе, когда они захотят, сообщает портал Lechaim.Ru.

Статус-кво на Святой Земле предполагает, что государство Израиль обеспечивает общий контроль над безопасностью Храмовой горы, в то время как Исламский вакф, мусульманский религиозный фонд, отвечает за повседневное управление и техническое обслуживание объекта. С точки зрения закона, иудеи и христиане могут подниматься на Храмовую гору в определенные часы определенных дней недели, однако визиты политиков, особенно министра Бен-Гвира, зачастую вызывают серьезные обострения между Израилем и палестинцами.

Многие страны Запада выразили возмущение намерением министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира отменить статус-кво на Храмовой горе, официально разрешив молитвы евреев на месте разрушенного Второго храма. Вашингтон, Париж, ЕС и ООН назвали это «провокацией», сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Israelinfo.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Бен-Гвир не может вести никакой отдельной от кабинета политики и покушаться на статус-кво в святых местах. Однако, роль иудейских партий в еврейском правительстве в последние годы только возрастает, а это значит, что планы иудеев на Храмовую гору будут постепенно реализовываться на деле.

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