Глава «ПЦУ» Думенко, замглавы офиса президента Ковальская и председательница Госслужбы по этнополитике и свободе совести Еленская смогли убедить главу Фанара закрыть глаза на запрет УПЦ…

В Офисе Зеленского заявили, что Константинопольский Патриарх Варфоломей поддержал запрет УПЦ

В Офисе президента Зеленского заявили, что Константинопольский Патриарх Варфоломей «поддерживает инициативу Зеленского касательно духовной независимости» Украины, что фактически означает, что он благословляет запрет и разгром канонической Украинской Православной Церкви в пользу раскольников из «ПЦУ», сообщает ТАСС.

Заместительница главы офиса президента Украины Елена Ковальская и председательница Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский вместе с главой «ПЦУ» Епифанием Думенко встретились 13 августа с Патриархом Варфоломеем и убедили его не возражать против инициативы, озвученной накануне Зеленским.

10 августа глава киевского режима заявил о подготовке некоего решения, которое «укрепит украинскую духовную независимость». Подобные слова, по мнению издания «Страна», всеми воспринимаются как чёткий сигнал готовности Зеленского поддержать скандальный законопроект, позволяющий запретить каноническую Украинскую Православную Церковь.

Ранее на Фанаре сомневались в правильности запрета УПЦ, однако прибывший в Стамбул «украинский десант», похоже, смог убедить Варфоломея в обратном.

Русская линия