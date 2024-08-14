Музейные чиновники на территории обители опечатали церковь «Живоносный Источник» и потребовали от братии передать им ключи от храма…

Украинские власти изгнали монашествующих УПЦ ещё из одного храма Киево-Печерской лавры

На территории Киево-Печерской лавры закрыли ещё один храм, в котором молилась братия монастыря. Вечером 13 августа в Интернете появились фотографии опечатанной церкви «Живоносный Источник», сообщает СПЖ.

Вскоре адвокат монастыря протоиерей Никита Чекман у себя в Телеграмм-канале опубликовал письмо от директора Нацзаповедника Максима Остапенко с требованием к монахам передать ключи от корпуса № 47 представителям его структуры — до 16:00 14 августа.

По утверждению Остапенко, богослужения в храме отныне будут проводить «капелланы для военнослужащих». Братии предлагают возможность совершать и далее службы в этой церкви, но только «после предварительного согласования с руководством заповедника».

Очевидно, что монашествующих Украинской Православной Церкви больше в этот храм-часовню никто не пустит. Украинские чиновники продолжают постепенное силовое выдавливание духовенства УПЦ из обители, и останавливаться на достигнутом они не будут.

Русская линия