13 августа 2024 года, в день памяти священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним убиенных преподобномученика Сергия (Шеина) и мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова (1922), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в Исаакиевском соборе Северной столицы, сообщает Патриархия.Ru.

По окончании богослужения митрополит Варсонофий обратился к верующим с проповедью.

Собору и директору Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрию Мудрову глава Санкт-Петербургской митрополии подарил иконы Успения Божией Матери. Ответным подарком со стороны музея стали икона равноапостольной княгини Ольги псковского письма и новая книга о митрополите Вениамине Петроградском.

Владыка Варсонофий передал в дар Исаакиевскому собору частицу риз святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, 100-летие со дня блаженной кончины которого будет отмечаться в 2025 году. Реликвию преподнесли потомки церковного историка и археолога Сергея Беляева (1936−2019), который по благословению Святейшего Патриарха Алексия II руководил обретением мощей святителя Тихона в Донском монастыре в 1992 году.

Собор преподобного Исаакия Далматского был задуман императором Петром I, который родился в день памяти этого святого. Современному храму предшествовали три храма, оказавшиеся недолговечными. Четвертый был заложен в 1819 году по проекту Огюста Монферрана. Строился собор почти 40 лет и был освящен 12 июня 1858 года как главный собор Российской империи. Здесь совершались благодарственные молебны в памятные дни петровских побед, торжественно отмечали день основания Санкт-Петербурга. В советское время храм закрыли, в нем разместился антирелигиозный музей. В 1937 году он получил статус памятника, а музею определили историко-художественный профиль.

В 1990 году впервые после перерыва в несколько десятилетий в соборе состоялось богослужение. С осени 2015 года по договоренности с музеем утренние и вечерние богослужения в соборе совершаются ежедневно.

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