11 августа 2024 года во Франции состоялась церемония закрытия скандальных XXXIII Летних Олимпийских игр. Как и в случае с открытием, когда в Париже было устроено богохульное шоу с издевкой над Тайной вечерей, финальный аккорд Олимпиады стал гимном сатанизму.

На данный факт обратил внимание викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), сообщает RT. Владыка в своём Телеграм-канале прокомментировал афишу закрытия Олимпиады, назвав её «иконой дьявола». На постере была изображена падающая вниз головой на земной шар мужская фигура.

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы», — привёл архиепископ описание падения дьявола в книге пророка Исайи. Афиша, по его словам, «представляет собой икону падшего света, икону дьявола».

В связи с этим епископ Савва привёл высказывание Оригена:

«Это пророчество весьма ясно показывает, что с неба ниспал тот, кто прежде был денницею и восходил утром. Если же он был существом мрака, как думают некоторые, то как же тогда говорится, что он был денницею? Или каким образом мог восходить утром, не имея в себе ничего светоносного. Следовательно, дьявол был некогда светом. И только потом совершил измену и ниспал, и слава его обратилась в прах».

Сам контекст открытия Олимпийских игр предполагает, что авторы постера хорошо осведомлены о тексте Библии, уверен архиепископ. Он добавил, что во время открытия Игр были «профанированы библейские образы (Тайная Вечерь)». «Но если не так, то тем более удивительной, коль она ненамеренная, становится отсылка к деннице», — продолжил он.

Русская линия