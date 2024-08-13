Архиепископ Зеленоградский Савва: Афиша закрытия Олимпиады в Париже — это откровенная икона дьявола
В Русской Православной Церкви обратили внимание, что организаторы Олимпийских игр во Франции продолжили выступать с антихристианскими посылами…
11 августа 2024 года во Франции состоялась церемония закрытия скандальных XXXIII Летних Олимпийских игр. Как и в случае с открытием, когда в Париже было устроено богохульное шоу с издевкой над Тайной вечерей, финальный аккорд Олимпиады стал гимном сатанизму.
На данный факт обратил внимание викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), сообщает RT. Владыка в своём Телеграм-канале прокомментировал афишу закрытия Олимпиады, назвав её «иконой дьявола». На постере была изображена падающая вниз головой на земной шар мужская фигура.
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы», — привёл архиепископ описание падения дьявола в книге пророка Исайи. Афиша, по его словам, «представляет собой икону падшего света, икону дьявола».
В связи с этим епископ Савва привёл высказывание Оригена:
«Это пророчество весьма ясно показывает, что с неба ниспал тот, кто прежде был денницею и восходил утром. Если же он был существом мрака, как думают некоторые, то как же тогда говорится, что он был денницею? Или каким образом мог восходить утром, не имея в себе ничего светоносного. Следовательно, дьявол был некогда светом. И только потом совершил измену и ниспал, и слава его обратилась в прах».
Сам контекст открытия Олимпийских игр предполагает, что авторы постера хорошо осведомлены о тексте Библии, уверен архиепископ. Он добавил, что во время открытия Игр были «профанированы библейские образы (Тайная Вечерь)». «Но если не так, то тем более удивительной, коль она ненамеренная, становится отсылка к деннице», — продолжил он.
Архиепископ Зеленоградский Савва: Афиша закрытия Олимпиады в Париже — это откровенная икона дьявола В Русской Православной Церкви обратили внимание, что организаторы Олимпийских игр во Франции продолжили выступать с антихристианскими посылами...