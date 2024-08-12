12 августа исполнилось 24 года со дня трагической гибели атомного подводного ракетного крейсера в Баренцевом море…

В Мурманске и Видяево молитвенно почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

12 августа 2024 года, в 24-ю годовщину гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан совершил заупокойную литию у мемориала военным морякам, погибшим в мирное время, более известном как «Рубка Курска», что около храма Спаса на водах, сообщает сайт Мурманской епархии.

В молитвенных прошениях были поименно оглашены все 118 погибших членов экипажа. Богослужебные песнопения исполнил клиросный хор храма Спаса на водах под управлением регента диакона Илии Слащенко.

После провозглашения «вечной памяти» Глава Мурманской митрополии обратился к собравшимся с архипастырским словом.

Память погибших моряков также почтили в поселке Видяево, где подводники жили и откуда они уходили в море.

Епископ Североморский и Умбский Тарасий совершил панихиду об упокоении у мемориального комплекса «Морякам, погибшим в океане» в Видяево. Под звуки оркестра торжественным маршем прошли парадные расчёты, отдавая дань памяти погибшим морякам.

В памятных мероприятиях приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители областной и городской власти, командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, контр-адмирал Сергей Чередниченко, офицерский состав Северного флота, представители предприятий, ветеранских и общественных организаций Мурманской области, многочисленные горожане.

К подножию памятников были возложены венки и цветы.

Заупокойные богослужения совершены в кафедральных соборах и храмах Мурманской митрополии.

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