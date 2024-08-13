Иерусалимский Патриарх Феофил выразил свои соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и разрушением храмов в Курской области

12 августа2024 года начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) посетил Иерусалимскую Патриархию, где был принят Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Архимандрита Вассиана сопровождали клирик Миссии иеромонах Петр (Бородулин) и заведующая канцелярией инокиня Серафима (Иванчик). Во встрече принял участие Главный секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристарх, сообщает сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Отец Вассиан представил Блаженнейшему Патриарху Феофилу направленного на послушание в Русскую духовную миссию иеромонаха Петра (Бородулина).

Во время беседы начальник Миссии сообщил Его Блаженству о сложной ситуации на границе Курской области вследствие вторжения на российскую территорию вооруженных сил Украины, которые обстреляли Горнальский Николаевский монастырь и разрушили храмы и монастырские постройки на его территории, в результате чего погиб трудник монастыря. Указывая на масштаб агрессии украинских военных в отношении мирных жителей, архимандрит Вассиан рассказал, что пострадали ещё несколько храмов, находящихся вблизи границы Украины, и что с некоторыми священнослужителями до сих пор нет связи и возможности их эвакуации.

Блаженнейший Патриарх Феофил выразил свои соболезнования в связи с гибелью мирных граждан и разрушением храмов Курской епархии и отметил необходимость молитвы за тех, кто подвергается в настоящее время опасности в связи с военными действиями. Сложная ситуация, по словам Его Блаженства, сохраняется в секторе Газа, где в ходе длительной военной операции также гибнут мирные граждане и подвергается серьезной угрозе само присутствие христиан в этом регионе.

В завершении встречи Его Блаженство выразил надежду, что Господь Бог по Своей милости поможет прекратить конфликты и вернет мир и согласие между странами и народами.

Русская линия