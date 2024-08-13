Решение Синода Румынского Патриархата по Украине пока остаётся лишь на бумаге

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести в ответ запрос румынского портала PODUL. RO сообщила, что отказала Румынскому Патриархату в регистрации «Румынской Православной Церкви Украины». По мнению чиновников ГЭСС, создание такой религиозной структуры противоречит «православному экклезиологическому локализму», сообщает СПЖ.

«На сегодняшний день около 130 религиозных общин, в которых большинство составляют представители румынского нацменьшинства, входят в состав Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Они не имеют самоуправления и единого центра принятия решений по важным и специфическим вопросам их жизнедеятельности и функционирования», — отметили в ГЭСС.

Вместо регистрации новой религиозной структуры в ГЭСС предложили РумПЦ отдать под контроль украинских раскольников из «ПЦУ» украинские православные приходы в Румынии в обмен на румыноязычные общины, находящиеся на территории Украины.

«Так же, как в РумПЦ существует Православный украинский викариат, который охватывает все приходы украинской традиции и который подчинён Патриарху Даниилу, в рамках Православной Церкви Украины (ПЦУ) должен действовать подчинённый напрямую предстоятелю ПЦУ Румынский викариат, в котором представителям румынских национальных меньшинств гарантируется полное и безоговорочное уважение к их литургийным, языковым, обрядовым традициям и необходимый уровень самоуправления», — написали в ГЭСС.

Таким образом, румынское священноначалие ничего не получило о того, что приняло столь спорное решение по Украине. При этом нельзя исключать, что в Румынском Патриархате принимали это решение в надежде на то, что Украинское государство рано или поздно развалится, и тогда РумПЦ сможет объединить все румыноговорящие приходы на Западной Украине.

Русская линия