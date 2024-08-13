Константинопольский Патриарх Варфоломей все последние годы откровенно закрывал глаза на непотребства украинских раскольников, которые силой отнимали храмы и избивали священников и прихожан Украинской Православной Церкви. Однако, даже он уже не может делать вид, что ничего не происходит, а потому пытается образумить Епифания Думенко и его подручных, которые всеми силами стремятся добиться полного запрета УПЦ.

На Фанаре понимают, что новая волна гонений на Украинскую Православную Церковь, а тем паче полный запрет УПЦ, вызовет негодование архиереев многих Поместных Православных Церквей, которые внимательно следят за ситуацией на Украине. Вторгаясь на каноническую территорию Московского Патриархата, глава Фанара обещал принести церковный мир Украине и мирно решить проблему раскола, а в результате фактически спровоцировал религиозную войну.

Сейчас его подручные активно готовятся к открытой расправе над приходами УПЦ, чего очень боится Патриарх Варфоломей. На Фанаре хотели бы уговорами и обещаниями переманить духовенство УПЦ в «ПЦУ» или же, на худой конец, в Экзархат Константинополя в Киеве, но не устраивать бойню на весь мир. Думенко со своими боевиками думает иначе, а потому 12 августа он выехал в Стамбул, чтобы посетить Фанар с неанонсированным визитом, сообщает СПЖ.

По мнению руководства «ПЦУ», вскоре за принятием закона 8371 о запрете УПЦ придёт и «единство украинского православия» — по формуле «все иерархи предатели, а приходы перейдут к нам». Осталось только в этом убедить Варфоломея.

Русская линия